Klare Worte: Die Hachinger Fans waren auf eine Niederlage offenbar vorbereitet. – Foto: IMAGO/Heiko Becker

Haching-Präsident Schwabl: „Wir müssen jetzt mal ganz kleine Brötchen backen"

SpVgg Unterhaching enttäuscht im Toto-Pokalfinale und blickt in eine ungewisse Zukunft.

Eine vollkommen verkorkste Saison hat für die SpVgg Unterhaching in Illertissen ein unrühmliches Ende gefunden. Der Drittliga-Absteiger verlor gegen den Tabellenneunten der Regionalliga Bayern vor rund 2100 Zuschauern im Illertissener Vöhlinstadion nach einem harmlosen Auftritt mit 0:1 (0:1). Ein vernichtendes Urteil gab es im Anschluss von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl in einem Interview gegenüber dem BR. „Man hat nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass bei allen Spielern der letzte Einsatzwille da war“, so der Hachinger Vereinsboss. „Da müssen wir uns hinterfragen, ich an erster Stelle, ob wir die richtigen Spieler geholt haben.“

Markus Schwabl nimmt die Medaille gleich wieder ab. – Foto: IMAGO/Lucca Fundel

Haching erwischte in Illertissen zwar den besseren Start, doch ein Freistoß von Johannes Geis (2.), ein Volleyschuss von Sebastian Maier (8.) und ein Pfostentreffer von Manuel Stiefler (12.) beendeten die druckvolle Anfangsviertelstunde der SpVgg. Danach waren die Offensivbemühungen wie abgerissen und bezeichnenderweise kamen die Torabschlüsse auch weiterhin nicht von Stürmern. Auf der Gegenseite wurde der Regionalligist stärker und nach einer Ecke erzielte Maximilian Neuberger per Kopfball für die Hausherren das spielentscheidende 1:0 (26.). „Wir waren nicht hellwach“, monierte Hachings Torwart Kai Eisele die mäßige Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit.

Bitteres Saisonfinale: Der Unterhachinger Johannes Geis sitzt nach der Begegnung allein auf dem Illertissener Rasen. – Foto: IMAGO/Lucca Fundel