Haching: Ohne Wagner, aber haushoher Favorit - Wie reagiert der FCB? 23. Spieltag - Freitag: Heimstetten hat gegen den Primus nichts zu verlieren +++ Vilzings Premiere im Grünwalder Stadion

Die Regionalliga Bayern biegt auf die Zielgerade Richtung Winterpause ein. Zwei Spieltage stehen offiziell noch an, Durchgang Nummer 23 wird am Freitagabend von zwei hochinteressanten Partien eröffnet. Letzter gegen Erster heißt es im Sportpark Heimstetten, wo der heimische SV die SpVgg Unterhaching empfängt. Auf dem Papier könnten die Rollen kaum klarer verteilt sein, darin liegt aber auch die Chance der Hausherren. Zu verlieren haben die "Hoaschdenga" nicht viel. Die Gäste aus Haching müssen ohne ihren Chefcoach Sandro Wagner auskommen, der als TV-Experte zur WM nach Katar gereist ist. Spiel eins nach dem Skandalabbruch gegen Türkgücü München steht für den FC Bayern II an. Die Bayern-Amateure empfangen im Grünwalder Stadion die DJK Vilzing. Man darf durchaus gespannt sein, wie die Reaktion nach den Vorfällen seitens der Verantwortlichen und der Fans ausfällt.