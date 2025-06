Haching-Neuzugang überzeugt bei TuS-Debüt gegen Olching: „Er hat das ordentlich gemacht“

Mit einem 3:0-Erfolg gegen den SC Olching ist der TuS Geretsried in die Sommervorbereitung für seine erste Bayernligasaison gestartet. „Insgesamt war das schon okay fürs erste Spiel nach zwei Trainingseinheiten“, kommentierte Trainer Daniel Dittmann. „Man hat viel Spielfreude gesehen, und die Tore waren super rausgespielt.“

Kapitän Sebastian Schrills schloss gegen den Landesligaabsteiger schon früh eine Kombination mit Belmin Idrizovic und Srdan Ivkovic mit der 1:0-Führung (11.) ab. Neun Minuten später erhöhte Ivkovic nach Vorarbeit von Tyrone Prepeluh und Daniel Krebs auf 2:0; zu diesem Zeitpunkt war Idrizovic wegen eines Zwickens im Oberschenkel schon nicht mehr mit von der Partie und durch Taso Karpouzidis ersetzt worden. „Das war bitter, weil sehr viele Spieler nicht dabei waren“, haderte TuS-Trainer Daniel Dittmann mit einer lange Liste von Ausfällen. Thomas Puscher laboriert noch an zwei angerissenen Außenbändern im Sprunggelenk und wird laut seinem Trainer in etwa drei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Eine Woche früher rechnet Dittmann wieder mit Lars Maison. Beim Testspielauftakt fehlten ebenfalls verletzt Isni Redjepi und Kenan Numanovic. Sebastian Rosina war beruflich verhindert. Die Neuzugänge Keita Kawai (vom SV Pullach) und Alexander Bazdrigiannis (vom TSV Landsberg) befinden sich noch im Urlaub. So stand in Person von Linus Falck der einzige Neuling (noch mit Gastspielrecht) in der Startelf. „Er hat das ordentlich gemacht“, lobte Coach Dittmann das Debüt des Rechtsverteidigers, der von der U19 der SpVgg Unterhaching gekommen ist. „Man merkt, dass er noch ein sehr junger Spieler ist, aber ich bin sicher, dass er sehr schnell reinkommt.“