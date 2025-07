Haching mit souveränem Auftaktsieg

Der SpVgg Unterhaching ist ein souveräner Regionalliga-Auftaktsieg gelungen. Der Absteiger gewann am Samstag 3:1 bei der DJK Vilzing.

Die SpVgg Unterhaching hat nach dem Abstieg aus der 3. Liga mit einem großen personellen Umbruch die ungewisse Lage mit einem Erfolg zum Auftakt in der Regionalliga Bayern vergessen lassen. Mit einem 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg bei der DJK Vilzing feierte die Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender nach einer erfolgreichen Saisonvorbereitung ohne Niederlage auch einen gelungenen Saisonauftakt in der Oberpfalz. „Da muss man die Jungs erst einmal so weit bringen, dass sie eine gewisse Qualität haben und dass wir auch gut sind. Und dass die wir aus den Testspielergebnisse, die gut waren, nichts in die Saison nehmen können. Da geht es dann in der Saison los und dann kommt der Druck und das erste Auswärtsspiel. Deswegen tun uns die drei Punkte extrem gut“, lautete Benders Fazit nach dem Auswärtserfolg beim Regionalliga-Vizemeister von 2024.

Nach einem ersten Annäherungsversuch von Hachings Neuzugang Jorden Aigboye (3.) wurden auf der Gegenseite zunächst die Gäste stärker. Bei einem Freistoß hatte Torwart-Neuzugang Erion Avdija, der bemerkenswerterweise den Vorzug vor Eigengewächs Konstantin Heide zwischen den Pfosten erhalten hatte, Glück. Vilzings Kapitän Felix Weber verzog im Nachfassen (7.) und Andreas Jünger verfehlte nach einem Abspielfehler von Avdija das Hachinger Tor (19.). Erst nach diesen ersten 20 Minuten nahm die Offensive des Absteigers an Fahrt auf. Nach einer Flanke vom linken Flügel von Hachings Nicolas Böhnke beförderte Neuzugang Christopher Negele den Ball mit einem sehenswerten Volleyschuss in die lange Ecke zum 0:1 (23.). Nachdem Aigboye den Vilzinger Schlussmann Fabian Eutinger mit einem Schuss aus spitzem Winkel geprüft hatte (29.) drückte Haching auf den zweiten Treffer. Vor der Pause vergab Cornelius Pfeiffer noch vor dem Tor der Oberpfälzer (43.).

Das Hachinger Erfolgserlebnis folgte dann erst im zweiten Durchgang. Nach einer vertanen Chance der Hausherren durch Simon Sedlaczek (48.) besorgte der agile Aigboye nach einem schönen Zusammenspiel mit Simon Skarlatidis das 0:2 (53.). Nachdem Elija Härtl im Vilzinger Strafraum Skarlatidis von den Beinen geholt hatte, traf der Gefoulte vom Punkt zum vorentscheidenden 0:3 (64.). Aigboye hätte freistehend vor Eutinger noch das 0:4 erzielen können, doch der 22-Jährige verzog (67.). Die Rot-Blauen verwalteten diesen Vorsprung nach mehreren personellen Wechseln bis fast zum Schlusspfiff. Zunächst scheiterte Vilzings Angreifer Daniel Steininger an Avidija (88.), bevor das Bender-Team nach einer Ecke zu unaufmerksam war und Steininger aus dem Strafraumgewühl heraus dann doch noch den Vilzinger Ehrentreffer zum 1:3 erzielte (89.).

DJK Vilzing – SpVgg Unterhaching 1:3 (0:1) DJK Vilzing: Eutinger – Härtl, Kufner, Sedlaczek (70. Fambo), Jünger (58. Leipold), Gottmeier (70. Goß), Haas, Bezjak (58. Hoch), Weber, Weber, Özbay (81. Steininger), Zitzelsberger SpVgg Unterhaching: Avdija – Breuer (62. M. Schwabl), Pfluger, Stiefler, Ortel – Skarlatidis (78. Krattenmacher), Aigboje, Gevorgyan, Böhnke – Pfeiffer (70. Leuthard), Negele (70. Hannemann) Tore: 0:1 Negele (23.), 0:2 Aigboye (53.), 0:3 Skarlatidis (64.), 1:3 Steininger (89.) Gelbe Karten: Zitzelsberger, Härtl, Haas, Weber / Stiefler, Breuer, Böhnke, Hannemann, Leuthard Schiedsrichter: Simon Schreiner (Pfarrkirchen) Zuschauer: 1272