Haching macht's in Karpfham nach der Pause deutlich

Die SpVgg Unterhaching hat sich in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals am Ende klar gegen TSV Karpfham durchgesetzt. Manuel Stiefler und Tim Hannemann trafen doppelt für die Elf von Sven Bender.

Nach dem Abstieg aus der 3. Liga in der Regionalliga Bayern galt es für die SpVgg Unterhaching einen personellen Umbruch zu bewältigen. Einige Stammkräfte aus der Vorsaison, darunter, haben die Vorstädter verlassen.

Sowohl eigene als auch externe Talente haben den ausgedünnten Kader von Sven Bender, der in seine erste Saison als Cheftrainer geht, aufgefüllt. Die neuen jungen Wilden der Hachinger haben eine durchaus überraschend starke Vorbereitung gespielt. Dabei gab es unter anderem Erfolge gegen den Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg sowie den österreichischen Zweitligisten FC Liefering, Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg.

Diese Frühform gilt es am heutigen Dienstag im ersten Pflichtspiel der neuen Saison bestätigen. Dann gastiert das Team rund um Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl in der ersten Runde des Totopokals beim Kreisligisten TSV Karpfham in der Nähe von Passau.

Für die Hachinger geht es darum, sich über den Totopokal-Wettbewerb für den DFB-Pokal in der Spielzeit 2025/2026 zu qualifizieren und damit die klammen Kassen zu füllen. Vor wenigen Wochen scheiterten die Hachinger im Finale am FV Illertissen.