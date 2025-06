Haching lässt es ordentlich krachen

10:1 gegen Emmering folgt ein 6:0 gegen Regionalliga-Spitzenclub Buchbach

Es war der erste Aufgalopp der SpVgg Unterhaching in der vergangenen Woche. Nach intensiven Trainingseinheiten im Sportpark gaben auch die ersten Testspiele einen ersten Eindruck über den Leistungsstand des Regionalligisten, der in den kommenden Wochen noch den einen oder anderen Neuzugang erhalten dürfte.

Beim 10:1 (4:0) am Samstag beim A-Klassisten FC Emmering hatten die drei verbliebenen Routiniers beim Drittliga-Absteiger Markus Schwabl, Manuel Stiefler und Simon Skarlatidis frei bekommen und es durften sich einige Talente aus der U21 und U19 zeigen. Ebenso präsentierten sich neben Torwart-Neuzugang Erion Avdija auch zwei Gastspieler nach ihrer Einwechslung in der 60. Minute im Haching-Dress. Der Offensivspieler Christopher Negele vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim wirkte ebenso mit wie Angreifer Jorden Aigboje von der SpVgg Greuther Fürth II. Während der Test des 22-jährigen Aigboje eher ein erstes Kennenlernen zwischen Mannschaft und Spieler darstellte, dürfte eine Verpflichtung des quirligen Negeles wahrscheinlich sein. Der 20 Jahre alte Linksaußen mit einem Einsatz für Heidenheim in der europäischen Conference League hinterließ in der ersten Trainingswoche einen guten Eindruck bei den Verantwortlichen. Nach der Partie im Landkreis Fürstenfeldbruck mit den Hachinger Treffern von Cornelius Pfeiffer (4), Philipp Zimmerer (3), Nils Ortel, Andy Breuer und Tim Hannemann (je 1) wirkte der vor Ort anwesende SpVgg-Präsident Manfred Schwabl nicht unzufrieden über die Hachinger Vorstellung.

Der im zweiten Durchgang eingewechselte Avdija hatte beim zwischenzeitlichen 1:9 bei einem Konter gegen zwei anstürmende Emmeringer (84.) ebenso wenig zu halten wie in den 45 Minuten der zweiten Hälfte ohne einen Torschuss der Hausherren. Der bis dato einzige Hachinger Neuzugang vom TSV 1860 II gab einen Einblick zu seinen ersten Tagen bei der SpVgg. „Ich kenne viele Spieler vom letzten Jahr bei den Spielen gegen Haching in der Bayernliga. Ich habe einen guten Eindruck und mit der Zeit findet sich die Mannschaft zusammen“, so der 20-Jährige. Im Schatten von Konstantin Heide, der aktuell noch bei der U19-EM in Rumänien bei der deutschen Nationalmannschaft weilt, möchte der gebürtige Rosenheimer mit doppelter Staatsbürgerschaft in Deutschland und Kosovo „möglichst viel Spielpraxis“ sammeln. Je nachdem, ob Heide noch in dieser Saison bis zum Transferschluss verkauft werden sollte oder nicht, dürfte der Umfang der Einsatzzeiten des U21-Nationalspielers des Kosovo abhängen.

Und auch beim zweiten Freundschaftsspiel in Langengeisling gegen den Regionalliga-Konkurrenten TSV Buchbach testete SpVgg-Cheftrainer Sven Bender beim 6:0 (3:0) einige neue Spieler. Bei der Partie gegen den amtierenden Regionalliga-Vizemeister standen neben den Gastspielern Negele und Aigboje sowie Luis Pfluger in der ersten Halbzeit primär potenzielle Stammspieler rund um Kapitän Schwabl auf dem Feld. Talent Pfeiffer gelangen drei Tore und Wesley Krattenmacher, jüngerer Bruder des Ex-Hachingers Maurice, präsentierte sich wie sein mittlerweile beim FC Bayern spielender Bruder in guter Form. Krattenmacher erzielte beim Testspiel im Landkreis Erding zugunsten des guten Zwecks einen Treffer. Die weiteren Tore schossen Tizian Zimmermann und Ben Erlmann.