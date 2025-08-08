Haching-Juwel Krattenmacher (16) feiert Startelf-Debüt: „Man sieht seine Anlagen und sein Talent“

Wesley Krattenmacher ist das neue Toptalent der SpVgg Unterhaching. Der Bruder von Bayern-Spieler Maurice gehört seit dieser Saison fest zum Profikader.

Unterhaching – Im Sommer 2024 verkaufte die SpVgg Unterhaching Maurice Krattenmacher für mehrere Millionen Euro an den FC Bayern . Ein Jahr später steht mit dem knapp vier Jahre jüngeren Bruder Wesley bereits der nächste Krattenmacher bei den Hachingern bereit. Auch er weckt bei der Spielvereinigung Hoffnungen auf einen weiteren hohen Verkaufserlös.

Bereits in der Vorbereitung machte der noch immer 16-Jährige auf sich aufmerksam. Zeitweise durfte er dabei sogar die Rückennummer zehn tragen. Gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering, Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg, bereitete er den Siegtreffer kurz vor Schluss vor.

Wesley Krattenmacher wurde schon in der vergangenen Saison im Toto-Pokal gegen den FC Deisenhofen eingewechselt. Mit 16 Jahren und sieben Tagen wurde er zum drittjüngsten Debütanten der Vereinsgeschichte – Bruder Maurice folgt auf Platz sechs. Nach dem Abstieg in die Regionalliga Bayern rückte Wesley nun fest in die Profimannschaft von Sven Bender auf.

In den ersten beiden Ligaspielen in der Regionalliga Bayern wurde Krattenmacher jeweils eingewechselt. Beim 7:0-Erfolg im Toto-Pokal gegen den Landesligisten TSV Jetzendorf stand der offensive Mittelfeldspieler erstmals in einem Pflichtspiel in der Startelf. Er glänzte direkt mit einem traumhaften Treffer aus der Distanz und einer ebenso sehenswerten Vorlage.

„Es geht darum, Wesley immer mehr an den Herrenbereich zu gewöhnen.“

Sven Bender

„Man sieht natürlich seine Anlagen und sein Talent. Das hat er heute immer wieder aufblitzen lassen. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, schwärmte auch Bender nach dem Spiel von seinem jüngsten Spieler, der auch weiterhin ein fester Bestandteil des Kaders bleiben soll.

Dabei soll der 16-Jährige langsam aufgebaut werden. „Für uns ist es wichtig, Wesley immer mehr an den Herrenbereich, an das Spieltempo und die Körperlichkeit dort zu gewöhnen“, führte der Haching-Trainer gegenüber den klubeigenen Medien noch weiter aus.

Krattenmacher kommt aus Bad Aibling. Nicht nur spielerisch ähnelt Wesley seinem Bruder stark, sondern auch bei seinem Werdegang. Wesley spielte in der Vergangenheit ebenfalls beim FC Bayern. Bereits früh war allerdings auch für ihn dort Schluss. Bei Unterhaching dagegen scheint nun auch er den Durchbruch zu schaffen.

Wesley Krattenmacher: Stark mit dem Ball

Das neue Juwel der Spielvereinigung, das allerdings vor allem körperlich noch aufholen muss, kam in der vergangenen Spielzeit fast ausschließlich für die U17-Mannschaft zum Einsatz. In 18 Spielen in der Bundesliga erzielte er acht Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zudem durfte er einmal in der U19 sowie einmal für die zweite Mannschaft ran. Nun gehört er direkt zum Profikader.

Zu Krattenmachers Stärken zählen vor allem seine Ballbehandlung, sein Dribbling sowie seine Technik. Zeigt er diese Fähigkeiten auch in der Regionalliga Bayern, dürfte er sich zeitnah in die Notizbücher größerer Klubs spielen. Und vielleicht sogar schon bald in die Fußstapfen seines Bruders treten. (Alexander Nikel)