Haching ist nicht zu stoppen – Jetzt warten die Bayern

Haching jubelt auch in Augsburg: Cornelius Pfeiffer brachte die SpVgg mit seinen beiden Toren in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching bleibt weiter auf Erfolgskurs und ist nach dem Auswärtssieg beim FC Augsburg II gleichauf mit Spitzenreiter FC Bayern II, der am kommenden Freitag bei den Hachingern antritt.

Die SpVgg Unterhaching ist in der Regionalliga Bayern weiterhin nicht zu bremsen. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender gewann auswärts beim FC Augsburg II mit 3:2 (2:0) und liegt nach drei Siegen aus den ersten drei Spieltagen hinter dem punktgleichen FC Bayern II auf Platz zwei. Damit dürften die Hachinger mit viel Selbstbewusstsein in das direkte Duell mit dem Ligakrösus aus der Nachbarschaft am kommenden Freitag (19 Uhr) im Unterhachinger Uhlsport Park gehen. Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr FC Augsburg FC Augsburg II SpVgg Unterhaching Haching 2 3 + Video

Beim Auswärtsspiel vor knapp 1000 Zuschauern im altehrwürdigen Augsburger Rosenaustadion starteten die Gäste zunächst mit einem Offensivfeuerwerk. Angreifer Jorden Aigboye zielte nach einem Abschluss von Andy Breuer beim darauffolgenden Nachschuss aus aussichtsreicher Position über das Tor (11.), bevor der Sommerneuzugang aus Fürth eine weitere gute Chance vor dem Tor der Schwaben vergab (15.). Nach einem weiteren Distanzschuss von Aigboye über das Tor (26.) setzte Christopher Negele einen Kopfball zu hoch an und verfehlte das Tor (28.). Die überfällige Führung gelang den dem Drittliga-Absteiger dann allerdings erst nach einer Vorarbeit von Negele: Cornelius Pfeiffer traf zum 1:0 (31.). Nach einer Ecke von Simon Skarlatidis erhöhte der 19-jährige Stürmer noch vor der Pause per Kopfball auf 2:0 (44.). Nachdem Pfeiffer seine Chance auf seinen dritten Treffer im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem stark parierenden FCA-Torwart Noah George vertan hatte (47.), nahm die Partie nach Hachinger Aussetzern in der Defensive unverhofft noch einmal an Spannung auf. Ein unglückliches Eigentor von Hachings Manuel Stiefler brachte die Schwaben zunächst noch einmal auf 1:2 heran (74.). „Wir hätten das Spiel mit den vielen Chancen auch früher entscheiden können. Aber es ist immer eng geblieben und wir haben uns die Dinger ein bisschen selber reingelegt“, haderte Bender.