Haching ist nicht zu stoppen

Die SpVgg Unterhaching bleibt weiter auf Erfolgskurs und ist nach dem Auswärtssieg beim FC Augsburg II gleichauf mit Spitzenreiter FC Bayern II, der am kommenden Freitag bei den Hachingern antritt.

Die SpVgg Unterhaching ist in der Regionalliga Bayern weiterhin nicht zu bremsen. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender gewann auswärts beim FC Augsburg II mit 3:2 (2:0) und liegt nach drei Siegen aus den ersten drei Spieltagen hinter dem punktgleichen FC Bayern II auf Platz zwei. Damit dürften die Hachinger mit viel Selbstbewusstsein in das direkte Duell mit dem Ligakrösus aus der Nachbarschaft am kommenden Freitag (19 Uhr) im Unterhachinger Uhlsport Park gehen.

Beim Auswärtsspiel vor knapp 1000 Zuschauern im altehrwürdigen Augsburger Rosenaustadion starteten die Gäste zunächst mit einem Offensivfeuerwerk. Angreifer Jorden Aigboye zielte nach einem Abschluss von Andy Breuer beim darauffolgenden Nachschuss aus aussichtsreicher Position über das Tor (11.), bevor der Sommerneuzugang aus Fürth eine weitere gute Chance vor dem Tor der Schwaben vergab (15.). Nach einem weiteren Distanzschuss von Aigboye über das Tor (26.) setzte Christopher Negele einen Kopfball zu hoch an und verfehlte das Tor (28.). Die überfällige Führung gelang den dem Drittliga-Absteiger dann allerdings erst nach einer Vorarbeit von Negele: Cornelius Pfeiffer traf zum 1:0 (31.). Nach einer Ecke von Simon Skarlatidis erhöhte der 19-jährige Stürmer noch vor der Pause per Kopfball auf 2:0 (44.).

Nachdem Pfeiffer seine Chance auf seinen dritten Treffer im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem stark parierenden FCA-Torwart Noah George vertan hatte (47.), nahm die Partie nach Hachinger Aussetzern in der Defensive unverhofft noch einmal an Spannung auf. Ein unglückliches Eigentor von Hachings Manuel Stiefler brachte die Schwaben zunächst noch einmal auf 1:2 heran (74.). „Wir hätten das Spiel mit den vielen Chancen auch früher entscheiden können. Aber es ist immer eng geblieben und wir haben uns die Dinger ein bisschen selber reingelegt“, haderte Bender.

Die SpVgg ließ dieser Gegentreffer jedoch kalt, nach Aigboyes folgendem Aluminiumtreffer (77.) verhalf der SpVgg ein Eigentor des Augsburgers David Lichtensteiger zum 3:1 (81.). Nach einem zu ungenauen Rückpass von Hachings Pechvogel Stiefler zu Torwart Erion Avdija traf David Dreo zum 2:3 (90.) für die Bundesliga-Reserve, doch dieser erneute Anschlusstreffer kam für die Hausherren letztlich zu spät. „Dass am Ende noch so eine Dramatik im Spiel war, ist unnötig gewesen. Aber am Ende stehen drei Punkte und darüber freuen wir uns sehr“, so das Fazit von Bender, der Torwart Konstantin Heide so wie in den Wochen zuvor nicht ins Tor beorderte.

Unabhängig vom etwas holprigen Schlussspurt dürften die Hachinger am kommenden Freitag gegen den FC Bayern II mit viel Selbstvertrauen in das Spitzenspiel im Unterhachinger Uhlsport Park gehen. Hinter den Bayern-Amateuren, die ihr Heimspiel gegen Schlusslicht Schwaben Augsburg deutlich mit 5:0 gewannen, besitzen die Hachinger die zweitbeste Offensive mit neun Treffern aus den ersten drei Spielen. Im Duell der beiden offensivstärksten Mannschaften der Regionalliga Bayern dürfte wohl vermeintlich die Abwehrleistung über einen Erfolg im Nachbarschaftsduell entscheiden. Und auch über die Tabellenführung.

FC Augsburg II – SpVgg Unterhaching 2:3 (0:2) FC Augsburg II: George – Rachinger (63. Lichtensteiger), Lindermeir, Bleicher (46. Dreo), Heinze (46. Ruf), Deger, Stegmiller, Hoops, Hofgärtner, Kresin (63. Hangl), Sorg (88. Hämmerle) SpVgg Unterhaching: Avdija – Schwabl, Stiefler, Pfluger, Breuer – Skarlatidis (90.+2 Winkler), Ortel, Gevorgyan, Negele (86. Leuthard) – Aigboje, Pfeiffer (78. Hannemann) Tore: 0:1, 0:2 Pfeiffer (31., 44.), 1:2 Stiefler (ET, 74.), 1:3 Lichtensteiger (ET, 81.), 2:3 Dreo (90.) Gelbe Karten: Kresin, Sorg, Dreo / Breuer, Avdija, Winkler Schiedsrichter: Marcel Krauß (Fladungen) Zuschauer: 983