Haching ist gerüstet

Die SpVgg Unterhaching präsentiert sich vor der ersten Pflichtaufgabe im Toto-Pokal am heutigen Dienstag beim TSV Karpfham in guter Verfassung.

Die Hachinger Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender genoss den Samstagabend beim Fanfest anlässlich des Vereinsjubiläums zum 100-jährigen Bestehen zusammen mit seinen Anhängern ausgiebig im Biergarten des Wirtshauses im Unterhachinger Sportpark (wir berichteten). Die Spieler der SpVgg Unterhaching gaben fleißig und gut gelaunt Autogramme für den Anhang und feierten neben dem Vereinsjubiläum insbesondere auch eine gelungene Vorbereitung vor dem Saisonstart am kommenden Samstag bei der DJK Vilzing. Die gute Stimmung herrscht vollkommen zurecht, denn der Drittliga-Absteiger hat in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterlassen und alle Testspiele gewonnen.

Den starken Eindruck bestätigte der Regionalligist bei der Generalprobe am vergangenen Samstag beim 3:2 gegen den österreichischen Zweitligisten FC Liefering. Nach dem 1:0 per Kopfball von Neuzugang Luis Pfluger (3.) ließen die Hachinger bei der Partie in der Salzburger Red Bull Akademie gegen das Farmteam des 17-maligen österreichischen Meisters zwar in Folge etwas nach und kassierten zwei Gegentreffer (20., 37.).

3:2-Sieg gegen österreichischen Zweitligisten

Doch im zweiten Durchgang steigerte sich die SpVgg und drehte nach einer Einzelleistung von Christopher Negele zum 2:2 (54.) sowie dem 3:2 von Moritz Hannemann nach mustergültiger Vorarbeit von Wesley Krattenmacher (90.+1) die Partie zu ihren Gunsten. „Auch wenn wir am Ende verloren hätten, wäre es immer noch ein gutes Spiel gewesen“, meinte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl zur Generalprobe.

In der Startelf kamen bei der Generalprobe vier der fünf beim Fanfest offiziell präsentierten Neuzugänge zum Einsatz. Mittelfeldspieler Mike Gevorgyan stand ebenso wie Stürmer Christopher Negele und Innenverteidiger Pfluger auf den Großteil der Partie dem Feld. Und Mittelfeldspieler Jorden Aigboje sowie Torwart Erion Avdija, der zur Halbzeit für Konstantin Heide eingewechselt wurde, spielten jeweils eine Halbzeit.

Trainer Sven Bender wirkt nach der fünften Trainingswoche seit dem Start der Saisonvorbereitung nicht unzufrieden. „Wir gehen nach diesem letzten Test gestärkt in unser erstes Regionalligaspiel gegen die DJK Vilzing. Wir wissen aber auch, dass die guten Ergebnisse der Vorbereitung dann nicht mehr zählen und es wieder bei null losgeht“, so Bender. Bevor es in der Liga losgeht, steht für die Hachinger in der ersten Runde des bayerischen Toto-Pokals am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) zunächst auswärts beim niederbayerischen Kreisligisten TSV Karpfham eine Pflichtaufgabe an. Die SpVgg, die im Vorjahr sang- und klanglos das Totopokal-Finale beim FV Illertissen verloren und somit die Qualifikation zum DFB-Pokal verpasst hatte, muss sich beim Pokalspiel in der Gemeinde Bad Griesbach im Rottal als klarer Favorit beweisen.