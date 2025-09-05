Haching ist bereit für den siebten Streich

Innerhalb von drei Monaten hat sich die SpVgg Unterhaching vom Sorgenkind zum Hoffnungsträger entwickelt. Außerdem ist das Team von Cheftrainer Sven Bender inzwischen zur Attraktion geworden und sorgt auch auswärts für volle Fußballstadien. Dies war zuletzt beim 2:0 im Verbandspokal in Erlbach der Fall. Auch an diesem Samstag (14 Uhr) beim Gastspiel gegen den VfB Eichstätt wird mit großem Publikumsinteresse gerechnet.

Dies liegt auch daran, dass in der Bischofsstadt derzeit ein großes Volksfest über die Bühne geht. Zudem ist der VfB Eichstätt als Aufsteiger mit bisher vier Siegen stark in die Regionalliga-Saison gestartet. Doch der Neuling gibt sich keinen Illusionen hin. „Vielleicht können wir den Favoriten etwa ärgern“, hofft Trainer Dominik Betz. Die Hachinger reisen voller Selbstvertrauen, mit sechs Siegen in sechs Punktspielen, am Samstag nach Eichstätt. „Wir haben bisher eine gute Saison gezeigt und dies nach dem großen Umbruch, aber wir müssen in jedes Spiel hochkonzentriert gehen, wir haben es weiter selbst in Hand ganz vorne mitzuspielen“, betont Hachings Trainer, der sich freut, dass er über weitere personelle Alternativen verfügt. So gehören die beiden Neuzugänge Moritz Müller und Jeroen Krupa (wir berichteten) zum Kader.

Für Präsident Manfred Schwabl ist der Trainer die Schlüsselfigur für den Aufschwung: „Sven Bender ist bodenständig und authentisch, man darf nicht vergessen, er stand vor einem Jahr im Trainerteam von Borussia Dortmund im Champions-League-Finale, er kann besonders die jungen Spieler weiterentwickeln.“ Bei Bender sehen auch viele Fans die Parallele zu Sandro Wagner, für den die Hachinger als Startrampe zur Bundesliga diente. Der Ex-Nationalspieler tritt bisher sehr bescheiden auf, vermeidet große Sprüche und arbeitet akribisch mit seinem Trainerteam. Dies kommt bei der Mannschaft ausgezeichnet an. „Die Stimmung ist hervorragend, der Trainer gibt uns viel Selbstvertrauen und wir haben immer einen Plan“, betont Simon Skarlatidis, zuletzt Doppeltorschütze beim 3:0 gegen die U21 des 1. FC Nürnberg.

Bei den Münchner Vorstädtern herrscht Aufbruchstimmung, die sich in Eichstätt fortsetzen soll. Doch es gibt in dieser Saison ein bittere Pille für den Meister der Regionalliga Bayern, der Weg in die Dritte Liga führt nur über eine Relegation gegen den Tabellenersten der Regionalliga Nordost. Vor zwei Jahren hat Sandro Wagner dies mit den Hachingern gegen Cottbus geschafft, jetzt liegen die Hoffnungen auf den bisher unbesiegten Sven Bender. (kik)

SpVgg Unterhaching: Avdija – Winkler, Pfluger, Stiefler, Breuer – Ortel, Gevorgyan, Skarlatidis, Aigboje, Negele – Pfeiffer