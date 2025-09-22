Haching in der Ergebniskrise – Tabellenführer lässt Punkte liegen

Die Fußballer der SpVgg Unterhaching stecken in einer kleinen Ergebniskrise. Das 1:1 (1:1) beim TSV Buchbach bedeute für den Tabellenführer der Regionalliga Bayern das dritte Spiel in Serie ohne Sieg. „Wir wissen, dass wir besser spielen müssen und dass wir es schaffen müssen, nicht in Rückstand zu geraten“, sagte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender nach der Punkteteilung vor rund 1200 Zuschauern in Buchbach.

In der ersten Hälfte hatte die SpVgg dabei im Freitagabend-Flutlichtspiel zunächst Glück, dass der vor Haching-Schlussmann Joel Kohler freistehende Buchbacher Sammy Ammari nur ans Außennetz traf (2.). Nur wenig später war es dann aber um den Ligakrösus geschehen: Ammari nutzte eine Nachlässigkeit in der Defensive der Gäste und schob mit einem Schlenzer zum 1:0 für die Platzherren ein (9.).

In Folge waren die Hachinger feldüberlegen, Großchancen konnte sich das Bender-Team dabei jedoch nicht herausspielen. Ein von Jorden Aigboye über das Tor geschossener Ball aus zehn Metern war dabei die Ausnahme (26.). Auf der Gegenseite beschränkten sich die Buchbacher auf Konter und fast hätte ein schneller Konter in der Tat zum 2:0 geführt. Doch Kohler parierte einen Schuss von Tobias Heiland aus kurzer Distanz stark und verhinderte einen Gegentreffer (36.).

Die Hachinger liefen auf den Ausgleich an und Luis Pfluger scheiterte im Nachsetzen nach einem Freistoß im Torraumgewühl am stark parierenden Buchbacher Torwart Marcel Brinkmann (40.). Kurz darauf war es dann soweit mit dem überfälligen Ausgleich: Andy Breuer nutzte einen Abspielfehler von Heiland und zwirbelte den Ball bei seinem Traumtor aus 40 Metern direkt über den aus dem Tor gelaufenen Brinkmann hinweg zum 1:1 in die Tormaschen (43.).

Den Schwung aus den Schlussminuten des ersten Durchgangs vermochten die Hachinger aber nicht in die zweite Hälfte mitzunehmen. Anders die Gastgeber, die weiterhin aktiv blieben. Heiland scheiterte an Kohler (59.) und der Ex-Hachinger Tobias Stoßberger köpfte aus sechs Metern Torentfernung freistehend neben das Tor (65.). Bei der nächsten gefährlichen Situation musste Hachings Manuel Stiefler gegen Daniel Muteba in letzter Not eingreifen und nach einem Foul an dem Buchbacher Angreifer sah der Hachinger Routinier Rot wegen einer Notbremse (83.).

In Unterzahl hatten die Gäste die Chance auf den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der eingewechselte Christopher Negele vergab aus zehn Metern (85.). In der Nachspielzeit vergab Muteba dann auf der anderen Seite nach einem Freistoß mit einem Volleyschuss die letzte Chance des Spiels (90.+2). „Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Jetzt müssen wir unsere nächsten Spiele gewinnen“, lautete Benders Fazit. (rmf)TSV Buchbach – SpVgg Unterhaching 1:1 (1:1) SpVgg Unterhaching: Kohler – Leuthard (63. Negele), Stiefler, Pfluger, Winkler – Gevorgyan, Ortel – Aigboje (85. Zimmermann), Skarlatidis (78. Krattenmacher), Breuer – Müller (74. Pfeiffer) Tore: 1:0 Ammari (9.), 1:1 Breuer (43.) Rot: Stiefler (Haching/83., Notbremse) Gelb: Ammari, Gashi, Tavra, Muteba / Pfeiffer, Winkler Schiedsrichter: Christopher Knauer (Isling) – Zuschauer: 1219