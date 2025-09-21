Haching in der Ergebniskrise

Tempo auf der Außenbahn: Simon Skarlatidis (l.) beobachtet den Zweikampf zwischen dem späteren Torschützen Andy Breuer und Sascha Hingerl (Buchbach). – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die Fußballer der SpVgg Unterhaching stecken in einer kleinen Ergebniskrise. Das 1:1 (1:1) beim TSV Buchbach bedeute für den Tabellenführer der Regionalliga Bayern das dritte Spiel in Serie ohne Sieg. „Wir wissen, dass wir besser spielen müssen und dass wir es schaffen müssen, nicht in Rückstand zu geraten“, sagte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender nach der Punkteteilung vor rund 1200 Zuschauern in Buchbach.

In der ersten Hälfte hatte die SpVgg dabei im Freitagabend-Flutlichtspiel zunächst Glück, dass der vor Haching-Schlussmann Joel Kohler freistehende Buchbacher Sammy Ammari nur ans Außennetz traf (2.). Nur wenig später war es dann aber um den Ligakrösus geschehen: Ammari nutzte eine Nachlässigkeit in der Defensive der Gäste und schob mit einem Schlenzer zum 1:0 für die Platzherren ein (9.). In Folge waren die Hachinger feldüberlegen, Großchancen konnte sich das Bender-Team dabei jedoch nicht herausspielen. Ein von Jorden Aigboye über das Tor geschossener Ball aus zehn Metern war dabei die Ausnahme (26.). Auf der Gegenseite beschränkten sich die Buchbacher auf Konter und fast hätte ein schneller Konter in der Tat zum 2:0 geführt. Doch Kohler parierte einen Schuss von Tobias Heiland aus kurzer Distanz stark und verhinderte einen Gegentreffer (36.).

Trainer Sven Bender: „Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Jetzt müssen wir unsere nächsten Spiele gewinnen.“. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer