Haching im Pokal im Einsatz

Die SpVgg Unterhaching muss mit dem Toto-Pokalspiel am heutigen Dienstag (19 Uhr) eine Pflichtaufgabe erledigen. Die Hachinger Mannschaft von Cheftrainer Sven Bender tritt in der zweiten Runde des bayerischen Pokalwettbewerbs bei dem zwei Klassen tiefer in der Landesliga spielenden TSV Jetzendorf an.

Spannend zu beobachten wird sein, welches Personal Bender gegen den Tabellenvierten der Landesliga Südwest auf den Platz schicken wird. „Bei der einen oder anderen Position werde ich eventuell rotieren, aber ansonsten werden wir prinzipiell mit der gleichen Mannschaft wie in der Liga spielen“, meinte Bender nach dem jüngsten 3:0 in der Regionalliga Bayern gegen die SpVgg Ansbach.

Insbesondere auf der Torwartposition darf man gespannt sein, wer von Bender den Vorzug erhält. In der Liga stand beim aktuellen Tabellenführer zuletzt zweimal Neuzugang Erion Avdija zwischen den Pfosten. Bei Eigengewächs Konstantin Heide, der nach dem Einsatz bei der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der U19-Europameisterschaft erst später in der Saisonvorbereitung zum Team hinzugestoßen ist, mehren sich die Anzeichen eines Abgangs.

Das Torwart-Talent, das im Vorjahr auch in der 3. Liga zu einigen Einsätzen kam und einst U17-Weltmeister wurde, könnte noch bis zum Ende der Transferfrist an einen Verein verkauft oder verliehen werden.

In den ersten beiden Ligaspielen hatte Heide nicht im Tor gestanden.