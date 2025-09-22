Jason Eckl – erfolgreich für Haching II. – Foto: IMAGO/SSVg Velbert 02 e.V./Pat

Haching II zerlegt Karlsfeld – Wacker beendet im Aufsteiger-Duell die sportliche Talfahrt

Hoffnung für Wacker: Der FC gewinnt das Aufsteiger-Duell gegen Dornach deutlich. Während die Hachinger Bubis weiter marschieren, patzte der TSV 1860 Rosenheim.

Die Konkurrenz in der Landesliga Südost kommt aus dem Staunen nicht heraus, denn die SpVgg Unterhaching II stürmt weiter an der Spitze. Beim TSV Eintracht Karlsfeld schickte Trainer Robert Rakaric erneut eine Jugendmannschaft ins Rennen, die den Kontrahenten mit 7:0 deklassierte. Dabei standen die Vorzeichen nicht gerade günstig, denn die U21 musste wieder einmal zeitgleich wie die Profis antreten und auf der Ersatzbank herrschte gähnende Leere. Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr TSV Eintracht Karlsfeld Karlsfeld SpVgg Unterhaching Haching II 0 7 Abpfiff

7:0 – aber Haching II bleibt bescheiden Davon ließen sich die Haching-Bubis aber nicht beeindrucken und stillten den Torhunger: Jeweils einen Doppelpack schnürten Philipp Zimmerer und Jason Eckl, dessen Zeitstrafe in der Schlussphase keine Bedeutung mehr hatte. Die Gastgeber schwächten sich durch eine Ampelkarte von Lukas Paunert (38.), konnten den Tabellenführer aber nie gefährden. Hachings-Coach Rakaric übte sich trotz des Schützenfestes in Bescheidenheit: „Sicher haben wir den Ehrgeiz ganz vorne zu bleiben, aber wichtiger ist die Aus- und Fortbildung unserer Eigengewächse“.

Bisher war der TSV 1860 Rosenheim der hartnäckigste Verfolger der Hachinger, aber im Chiemgau-Derby gegen Traunstein gab es eine bittere Pleite. So feierten die Traunsteiner ein 4:0-Schützenfest gegen den Nachbarn vom Inn.

Jetzt brachte sich der TSV 1880 Wasserburg als Aufstiegskandidat wieder ins Gespräch, mit einem souverän 4:0 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Zuletzt gab es für die Gäste aus dem Werdenfelser Land drei bittere Pleiten in Folge, mit dem Torverhältnis von 0:11.

Aber auch der TSV 1865 Murnau musste trotz einer guten Leistung beim Kirchheimer SC eine Niederlage hinnehmen. Dabei spielte der KSC nach der roten Karte für Raphael Schneider fast eine Stunde in Unterzahl. In der Nachspielzeit verwandelte Peter Schmöller den Matchball für die Kirchheimer zum 1:0-Endstand.

Bisher „lebte“ der SV Aubing besonders von der Heimstärke, auswärts bleibt dem Aufsteiger wohl noch Luft nach oben. Dies zeigte sich bei der 1:2-Niederlage beim FC Unterföhring.

Der FC Wacker hat eine lange sportliche Talfahrt beendet und das Aufsteiger-Duell mit 5:2 beim SV Dornach gewonnen.