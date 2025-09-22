 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Jason Eckl – erfolgreich für Haching II.
Jason Eckl – erfolgreich für Haching II. – Foto: IMAGO/SSVg Velbert 02 e.V./Pat

Haching II zerlegt Karlsfeld – Wacker beendet im Aufsteiger-Duell die sportliche Talfahrt

Landesliga Südost

Verlinkte Inhalte

Landesliga Südost
Haching II
Grünwald
1860 Rosenh.
Unterföhring

Hoffnung für Wacker: Der FC gewinnt das Aufsteiger-Duell gegen Dornach deutlich. Während die Hachinger Bubis weiter marschieren, patzte der TSV 1860 Rosenheim.

Die Konkurrenz in der Landesliga Südost kommt aus dem Staunen nicht heraus, denn die SpVgg Unterhaching II stürmt weiter an der Spitze. Beim TSV Eintracht Karlsfeld schickte Trainer Robert Rakaric erneut eine Jugendmannschaft ins Rennen, die den Kontrahenten mit 7:0 deklassierte. Dabei standen die Vorzeichen nicht gerade günstig, denn die U21 musste wieder einmal zeitgleich wie die Profis antreten und auf der Ersatzbank herrschte gähnende Leere.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
0
7
Abpfiff

7:0 – aber Haching II bleibt bescheiden

Davon ließen sich die Haching-Bubis aber nicht beeindrucken und stillten den Torhunger: Jeweils einen Doppelpack schnürten Philipp Zimmerer und Jason Eckl, dessen Zeitstrafe in der Schlussphase keine Bedeutung mehr hatte. Die Gastgeber schwächten sich durch eine Ampelkarte von Lukas Paunert (38.), konnten den Tabellenführer aber nie gefährden. Hachings-Coach Rakaric übte sich trotz des Schützenfestes in Bescheidenheit: „Sicher haben wir den Ehrgeiz ganz vorne zu bleiben, aber wichtiger ist die Aus- und Fortbildung unserer Eigengewächse“.

Bisher war der TSV 1860 Rosenheim der hartnäckigste Verfolger der Hachinger, aber im Chiemgau-Derby gegen Traunstein gab es eine bittere Pleite. So feierten die Traunsteiner ein 4:0-Schützenfest gegen den Nachbarn vom Inn.

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
4
0
Abpfiff

Jetzt brachte sich der TSV 1880 Wasserburg als Aufstiegskandidat wieder ins Gespräch, mit einem souverän 4:0 gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Zuletzt gab es für die Gäste aus dem Werdenfelser Land drei bittere Pleiten in Folge, mit dem Torverhältnis von 0:11.

Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
4
0
S

Aber auch der TSV 1865 Murnau musste trotz einer guten Leistung beim Kirchheimer SC eine Niederlage hinnehmen. Dabei spielte der KSC nach der roten Karte für Raphael Schneider fast eine Stunde in Unterzahl. In der Nachspielzeit verwandelte Peter Schmöller den Matchball für die Kirchheimer zum 1:0-Endstand.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
1
0

Bisher „lebte“ der SV Aubing besonders von der Heimstärke, auswärts bleibt dem Aufsteiger wohl noch Luft nach oben. Dies zeigte sich bei der 1:2-Niederlage beim FC Unterföhring.

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
2
1

Der FC Wacker hat eine lange sportliche Talfahrt beendet und das Aufsteiger-Duell mit 5:2 beim SV Dornach gewonnen.

Sa., 20.09.2025, 13:00 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
2
5
Abpfiff

Die Treffer für die „Blausterne“ erzielten jeweils mit einem Doppelpack Anto Stipic (14. und 38.) und Amando Tischer (40. und 66.), sowie Jasmin Kadiric (61.), für die unglücklichen Verlierer waren Leon Rexhaj ( (28.) und Simon Hamdard (45.) erfolgreich.

Aufrufe: 022.9.2025, 11:49 Uhr
Klaus KirschnerAutor