Haching II zeigt vor über 1000 Zuschauern "eine sehr reife Leistung"

Die Entscheidung im Halbfinale der Bayernliga-Relegation ist nahezu ergebnislos vertagt. Die SpVgg Unterhaching II fuhr am Mittwochabend mit einem 0:0 vom Hinspiel beim SC Luhe-Wildenau nach Hause. Vor 1289 zahlenden Zuschauern behielt die junge Truppe die Nerven und bestreitet nun das Endspiel zu Hause am Samstag um 18 Uhr im Sportpark Neuried.

Mit zunehmender Spieldauer fanden die Rot-Blauen ins Spiel, bekamen den körperlich robusten Landesligisten besser in den Griff und fanden selbst offensiv statt. In der zweiten Halbzeit standen Timm Hannemann und Simon Dorfner ganz alleine vor dem Torwart. Einen starken Schlenzer von David Leitl konnte der Keeper mit einer starken Parade auch abwehren. „Das waren Chancen, bei denen du eigentlich ein Tor machen musst“, sagte später der Hachinger Trainer Marc Endres. Er machte aber auch deutlich, dass über die 90 Minuten gesehen das Remis leistungsgerecht war, auch wenn jede Seite vergebenen Möglichkeiten und starken Phasen hinterher trauert. „Das war eine sehr reife Leistung von den Jungs“, lobte Marc Endres den Auftritt des Teams. Schließlich war die Kulisse und das Fußball-Feiertag-Ambiente für viele absolutes Neuland.

Vor der Riesenkulisse mit weit mehr als 1000 Zuschauern mussten sich die jungen Hachinger erst einmal zurechtfinden. Der Landesliga-Zweite aus der Oberpfalz machte von Beginn an viel Betrieb, wollte mit einem schnellen Tor die Relegation starten und die Fans mitnehmen. Auch wenn es nicht die ganz großen Chancen gab, hatten die Hachinger im und am eigenen Strafraum viel zu tun, um die Null zu halten.

Die Hachinger hielten im ersten Relegationsspiel Wort und hatten in Luhe-Wildenau keinen einzigen Spieler aus dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft dabei. Vielmehr gab es einen neuen Debütanten mit dem eingewechselten Nino Hodzic. Das ist der mittlerweile 45. Spieler, der diese Saison bei der Hachinger Bayernliga-Spieltagsmannschaft auf dem Platz stand. Endres deutet an, dass in der Relegation wohl kein Neuling dazukommt.