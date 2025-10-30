Haching II verteidigt Vorsprung und rückt in Regionalliga-Fokus

Wenn man nach zehn Siegen in Serie einmal verliert, dann ist das schon wunderbar zu verkraften. Die Fußballer der SpVgg Unterhaching II haben nach der Vorrunde der Landesliga Südost noch immer komfortable sechs Punkte Vorsprung auf den Rest. Im Heimspiel gegen den Traditionsclub FC Wacker München (Donnerstag, 20 Uhr, Sportpark Neuried) gilt es nun, diesen Vorsprung gegen das Kellerkind zu verteidigen.

Die Erfolge der Spieltagsmannschaft in der Landesliga werden vereinsintern natürlich wahrgenommen und jetzt gerade noch mehr, wo es bei der Ersten Mannschaft nicht so toll läuft. Samuel Weiß ist mit starken Leistungen und tollen Toren ein heißer Kandidat für seinen ersten Regionalligaeinsatz. Die Erste spielt am Freitagabend (19 Uhr daheim gegen die Würzburger Kickers), weshalb Weiß bei der Zweiten möglicherweise aus dem Kader gestrichen wird.