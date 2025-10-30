Haching II verteidigt Vorsprung und rückt in Regionalliga-Fokus

Mehrere Spieler der SpVgg Unterhaching II empfehlen sich durch starke Leistungen für Einsätze in der Regionalliga.
Wenn man nach zehn Siegen in Serie einmal verliert, dann ist das schon wunderbar zu verkraften. Die Fußballer der SpVgg Unterhaching II haben nach der Vorrunde der Landesliga Südost noch immer komfortable sechs Punkte Vorsprung auf den Rest. Im Heimspiel gegen den Traditionsclub FC Wacker München (Donnerstag, 20 Uhr, Sportpark Neuried) gilt es nun, diesen Vorsprung gegen das Kellerkind zu verteidigen.
Die Erfolge der Spieltagsmannschaft in der Landesliga werden vereinsintern natürlich wahrgenommen und jetzt gerade noch mehr, wo es bei der Ersten Mannschaft nicht so toll läuft. Samuel Weiß ist mit starken Leistungen und tollen Toren ein heißer Kandidat für seinen ersten Regionalligaeinsatz. Die Erste spielt am Freitagabend (19 Uhr daheim gegen die Würzburger Kickers), weshalb Weiß bei der Zweiten möglicherweise aus dem Kader gestrichen wird.
Ein Dauerkandidat für oben ist Mittelfeldspieler Philipp Zimmerer (16 Spiele, 14 Tore), der in der Regionalliga bislang nur einen zweiminütigen Kurzeinsatz zu Buche stehen hat. Trainer Robert Rakaric muss immer vorbereitet sein, die Idee von Aufstellung und Taktik kurzfristig zu ändern.
Mit Gabriel Freimuth, Jona Meiner oder Marinus Spann sind drei angeschlagene oder kranke Spieler wieder voll einsatzfähig. Zudem bekam Robert Rakaric von oben den Angreifer Alexander Leuthard. Er spielt bis auf Weiteres in der Zweiten Mannschaft und hat in der Landesliga die Chance, sich für die Regionalliga zu empfehlen. Er wartet diese Saison nach neun Spielen in der Regionalliga und nun zwei in der Landesliga immer noch auf sein erstes Tor.