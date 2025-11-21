Haching II verteidigt Tabellenführung im Spiel gegen TSV Murnau

Im Spitzenspiel der Landesliga trennten sich Haching II und Murnau 1:1. Jason Eck erzielte mit seinem 15. Saisontor den Ausgleich.

Es war klar, dass der Monsterlauf von zehn Siegen in Serie für die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga nicht nach einem Break sofort wieder eine große Serie startet. Beim am Ende leistungsgerechten 1:1 (0:1) gegen den Tabellenzweiten TSV Murnau zeigte der Tabellenführer, dass man zurecht vorne steht.

Mit nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen haben die Hachinger einen Teil ihres Vorsprungs eingebüßt, aber das kommt für Trainer Robert Rakaric nicht überraschend. Zum einen spielt man in einer Liga auf gehobenen Niveau und zum anderen denken sich die Trainer für das Duell mit dem Tabellenführer immer etwas Besonderes aus. Bei Murnau war es eine maximale Ausrichtung auf Konter. „Die haben gleich zwei Busse am eigenen Strafraum geparkt“, sagte Coach Rakaric später.

Murnau war ein schwieriger Gegner und in der ersten Halbzeit auch die gefährlichere Mannschaft, weshalb die Führung der Gäste nicht ganz unverdient war. Das Tor entsprang aber nicht einem Konter, sondern einer Standardsituation. Samuel Spieß schlug von der Ecke die klassische Bananenflanke, die dann an Freund und Feind vorbei seinen Überraschungsweg ins Tor fand. Die Hachinger durften sich über den Rückstand nicht beschweren, weil man sich zu viele Fehler im Spielaufbau leistete.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die diesmal stark aufgestellten Hachinger – vier Feldspieler auf der Bank ist Saisonrekord – und wehrten sich gegen die Niederlage. Der Ausgleich fiel dann auch schnell durch Jason Eck (53.), der mit seinem 15. Saisontreffer nun auch die traditionelle Stürmer-Zielmarke erreicht hat. Der junge Angreifer spielte zwei Mann aus und ließ dem Torwart nicht den Hauch einer Chance. Danach waren dann auch noch die Chancen da, mehr als einen Punkt zu holen. Murnau blieb bei eigenen Standards aber auch immer wieder Gefährlich deshalb mussten beide Seiten am Ende mit der Punkteteilung im Topspiel zufrieden sein und Haching II bewies einmal mehr, dass man zurecht die Eins der Liga ist.