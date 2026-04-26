Haching II verpasst trotz Stejapanovic-Tor das Comeback im Aufstiegsrennen

Die SpVgg Unterhaching II kommt gegen Freilassing nur zu einem 1:1. Damit ist der Traum vom Aufstieg wohl endgültig geplatzt.

In der Landesliga brauchte es vor dem Spieltag noch zwei Patzer von Wasserburg, damit die SpVgg Unterhaching II noch einmal in das Aufstiegsrennen eingreifen konnte. Die Vorlage gab es mit dem Remis von Wasserburg am Samstag, aber Haching kam tags darauf auch nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den ESV Freilassing.

In der torlosen ersten Halbzeit war die Hachinger Spieltagsmannschaft richtig gut drauf und hatte auch gute Chancen. Da hätte man sich eine Führung mit einem oder zwei Toren verdient gehabt. In diesen 45 Minuten schien die Führung nur eine Frage der Zeit zu sein. Der Auftritt war überzeugend, aber junge Fußballspieler haben eben auch Leistungsschwankungen und können das oft nicht die kompletten 90 Minuten halten.

Das Tor fiel dann auch nach einer Stunde, und das war ein Geschenk vom Gegner. Freilassings Torwart wurde von Laris Stejapanovic angelaufen, geriet in Panik und gab den Ball an den Angreifer ab. Damit steht der Hachinger, der bis zur Winterpause noch das Trikot des TSV Grünwald trug, nun bei 27 Toren in der Landesliga Südost und liegt als Nummer zwei der Torjägerliste weiter vor dem Freilassiger Timo Portenkirchner. Der wiederum machte im Sportpark Neuried sein Saisontor Nummer 26, und dieser Ausgleich (72.) verhinderte dann auch das Hachinger Comeback im Aufstiegsrennen.

In der zweiten Halbzeit konnten die Hachinger nicht das Level von Durchgang eins halten und mussten am Ende noch mit dem einen Zähler zufrieden sein. In der Schlussphase war Freilassing dem Siegtor näher und hatte eine Riesenchance. In einer Szene rettete gleich zweimal das Aluminium für die junge Hachinger Truppe. Damit bleibt der Rückstand der Hachinger Landesliga-Mannschaft zur Aufstiegsrelegation gleich, und drei Runden vor dem Saisonende dürfte das die letzte Chance gewesen sein.