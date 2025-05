Haching II verpasst hauchdünn Überraschung in Memmingen

Trainer Marc Endres sah eine superstarke Leistung vor fast 1000 Zuschauern, die den FC Memmingen nächste Saison wieder in der Regionalliga sehen möchten. Das Heimteam tat sich total schwer und traf nur mit drei Standards: Freistoß, Elfmeter, Eckball. „Nur bei Einwürfen ist nichts passiert“, witzelte Endres später.

Seine Mannschaft drehte in der ersten Halbzeit einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung um durch die Tore von Ben Erlmann (35.) und Simon Dorfner (45.+1). In der vierten Minute der Nachspielzeit von Durchgang eins kassierte Haching II aber noch den neuerlichen Ausgleich, und das viel umjubelte 3:2 der Memminger fiel dann in der 93. Minute. Es könnte das entscheidende Tor auf dem Weg in die Regionalliga gewesen sein. Memmingen brauchte diesen Sieg, um Patzer der Konkurrenz zu nützen für den Sprung auf Platz eins.