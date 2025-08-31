Haching II übernimmt die Spitze

Starke Leistung beim 2:1 gegen TSV Wasserburg

Wenn sich junge Fußballer den Traum vom Profifußball erfüllen wollen, dann ist der Weg steinig und man muss einige Widrigkeiten überwinden. Die Spieler der SpVgg Unterhaching II haben es nun geschafft, mit einem Mini-Kader die Tabellenführung zu erobern. Den bisherigen Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten TSV Wasserburg rang man mit 2:1 (1:0) nieder.

Der Vorjahreszweite Wasserburg hat die meiste Qualität der Liga mit einer extrem schwer zu knackenden Defensive und individueller Klasse nach vorne. Zuletzt gewannen die Wasserburger sechs Spiele in Serie, aber im Sportpark Neuried machten sie fast keinen Stich gegen die Hachinger Bubis, die diesmal von U17-Trainer Philipp Bönig betreut wurden. Dieser ließ das Team im gleichen System wie zuletzt in Kirchheim spielen, angelehnt an die Philosophie der ersten Mannschaft. Das Ergebnis war, dass Wasserburg nie wirklich ins Laufen kam.

Das Topspiel der Landesliga wurde nicht leichter durch das parallele Heimspiel der ersten Mannschaft. Dort saß Philipp Zimmerer auf der Bank, der in der Landesliga die Torschützenliste anführt.

Torjäger Zimmerer im Kader der Regionalliga

Für den bisher überragenden Mann der Spieltagsmannschaft Haching II sprang Joeal Adilji diesmal in die Bresche. Mit seinem ersten Tor im neunten Landesliga-Spiel hat er für sich den Bann gebrochen und den Mut gezeigt, den die Trainer von ihm fordern. Der talentierte Angreifer setzte sich im Eins gegen Eins durch und schweißte dann aus der Distanz das Runde ins Eckige (17.).

Diese Hachinger Führung hatte dann bis kurz vor Schluss Bestand und sie war verdient, weil die Gastgeber gut verteidigten und keine Fehler machten. Auf der Bank hatte Coach Bönig nur zwei Feldspieler sitzen mit Samuel Weiß und Andreas Schweinsteiger. Logischerweise kamen dann auch beide ins Spiel und das 2:0 in Minute 86 war ihre Co-Produktion. Weiß fand mit seiner Ecke den Kopf von Schweinsteiger. Zu Beginn der Nachspielzeit machten die Wasserburger dann aber doch noch ihr Tor und hatten noch 180 Sekunden, in denen sie alles nach vorne warfen und die Partie richtig hektisch wurde.

SpVgg Unterhaching II – TSV Wasserburg 2.1 (1:0). Haching: Kohler, Böhnke, Kainz, Martens, Meiner, Spann, Freimuth (46. Weiß), Hodzic, M. Zimmermann (67. Schweinsteiger), Adilji, Eckl Tore: 1:0 Adilji (17.), 2:0 Schweinsteiger (86.), 2:1 Vieregg (90.+1) Schiedsrichter: Alexander Pott (Bayreuth) Zuschauer: 100