Haching II trotzt Stau auf A 8 – Aubing gewinnt dramatisch

Durch nichts zu stoppen: Die SpVgg Unterhaching marschiert weiter in der Landesliga Südost. Aufsteiger Aubing und Wacker feiern viele Tore.

Auch besondere Herausforderungen werfen die SpVgg Unterhaching II als Tabellenführer der Landesliga Südost nicht aus der Bahn. Auf der Fahrt zum Auswärtsspiel beim ESV Freilassung geriet die U 21 des Regionalligisten in einen langen Stau. Mit einer Stunde Verspätung erreichte das Team von Trainer Robert Rakaric das Stadion nahe der österreichischen Grenze. Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr ESV Freilassing Freilassing SpVgg Unterhaching Haching II 2 3 Abpfiff

Die Gäste hatten dann Probleme ins Spiel zu finden, gewannen trotzdem mit 3:2 und sind auswärts weiter ungeschlagen. Dabei lag Freilassing nach einer Stunde mit 2:0 in Führung. Tim Hannemann erzielte in der 77. Minute den Anschlusstreffer, Marcel Martens den Ausgleich (81.) und am Ende hatte der Hachinger Talentschuppen auch noch Glück: Dem Freilassinger Georg Wieser unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor – Hachings Siegtreffer. Auch der SV Aubing etabliert sich mit dem überraschenden 4:3-Auswärtssieg beim TSV Grünwald in der Spitzengruppe. Bisher konnten sich der Neuling durch seine Heimstärke besonders auszeichnen, jetzt gelang im Münchner Derby ein spektakulärer Auswärtserfolg beim favorisierten Kontrahenten. Die Partie lebte von der Spannung, einer Aufholjagd und einem dramatischen Finale. Nach 0:2-Rückstand gelang Daniel Leugner in der 40. Minute der Ausgleich.

Nach dem Wechsel zogen die Aubinger mit den Treffern von Balthasar Zimmermann (63.) und Daniel Koch (60.) auf 4:2 davon. Der Bayernliga-Absteiger aus Grünwald steckte aber nicht auf, es reichte nur noch zum Anschlusstreffer durch David Halbich in der Nachspielzeit. Der Aubinger Aufstiegstrainer Patrick Ghigani lobte sein Team: „Wenn man auswärts viermal in Führung geht, ist das an Ende ein verdienter Sieg. Wir haben sehr viel investiert und das Spiel stand auf einem hohen Niveau.“

Am Rande des Staffelsees ist das Fußball-Fieber beim TSV 1865 Murnau ausgebrochen. Nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei Chiemgau Traunstein meinte Trainer Martin Wagner: „Es war ein verdienter Sieg und eine legendäre Rückreise.“