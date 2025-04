Haching II spielt sich für Relegation ein

null

Noch 180 Minuten hat die SpVgg Unterhaching II Vorbereitungszeit auf die heißesten Spiele des Jahres. Vor der zu 99,9 Prozent sicheren Abstiegsrelegation gibt es nun quasi noch hochkarätige Testspiele am morgigen Donnerstag, 1. Mai, um 15 Uhr in Kottern und dann am 9. Mai in Memmingen. Den Tabellenletzten TSV Rain hat man längst distanziert. Schon seit Wochen ist klar, dass die Gefahr des direkten Abstiegs nicht besteht. Theoretisch könnte man noch den FC Ismaning erreichen der sechs Punkte entfernt (direkter Vergleich unentschieden) auf dem ersten direkten Nichtabstiegsplatz liegt. Dafür müsste Haching zweimal gewinnen und Ismaning dreimal verlieren. Das Team aus dem Norden des Landkreises spielt unter anderem noch gegen Absteiger Rain, weshalb die Aufholjagd nur noch eine theoretische Spielerei ist. Ismaning hat auch das deutlich bessere Torverhältnis. Die Partien beim Sechsten Kottern und beim Vierten Memmingen bieten nun die Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau für die Relegation mit den Zweiten der Landesligen einzuspielen. Bei den Hachingern genießt die Reserve intern nun die größere Bedeutung gegenüber der U19. Zuletzt haben sich einige Talente von unten für die Spiele des Jahres empfohlen.