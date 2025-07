Haching II spielt auch in diesem Jahr in Neuried

Zwei Vereine starten zum Ende der Englischen Auftakt-Woche mit dem Ziel, den ersten Saisonsieg einzufahren. Im Sportpark Neuried empfängt die SpVgg Unterhaching II den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Die Hachinger sind mit zwei 2:2-Unentschieden in die Saison gestartet und haben schon beeindruckend Moral bewiesen. Man hat ein 0:2 bei Wacker München und zuletzt ein 1:2 in Rosenheim aufgeholt. Bei der Spieltagsmannschaft der Rot-Blauen, die quasi eine besser U19 sind, kommt es aber nicht auf die nackten Ergebnisse an.

Die jungen Spieler sollen sich entwickeln und im Männerfußball lernen, auf was es dann auch bei der ersten Mannschaft in den Regionalligaspielen ankommt. Gegner Garmisch, hat auch schon gezeigt, dass man mit Rückständen umgehen kann. Im Auftaktspiel beim TSV Grünwald (2:4) haben die Gäste ein 0:2 zwischenzeitlich ausgeglichen und unter Woche schaffte man wie Haching II spät in der Nachspielzeit den Ausgleich beim 1:1 gegen Geheimfavorit Aubing. Die Erkenntnisse der ersten beiden Runden sind nicht nur für die beiden Teams, dass in der Landesliga Südost aktuell jeder jeden schlagen kann.