Haching hat die Tabellenführung ausgebaut.
Haching hat die Tabellenführung ausgebaut. – Foto: Bernhard Schmöller

Haching II nimmt Wacker auseinander

18. Spieltag

Die 2. Mannschaft der SpVgg Unterhaching hat am Donnerstagabend klar gegen Aufsteiger FC Wacker München gewonnen. Tim Hannemann traf vierfach für die Vorstädter.

Spiel am Donnerstag

Heute, 20:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M.
8
1
Abpfiff

Galavorstellung der SpVgg Unterhaching II zum Auftakt des 18. Spieltags. Die Mannschaft von Trainer Robert Rakaric setze sich gegen Aufsteiger FC Wacker München mit 8:1 durch und festigt die Tabellenführung in der Landesliga Südost.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde durch Severin Buchta mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause meldete sich der Spitzenreiter durch einen Doppelschlag von Jason Eckl (39.) und Alexander Leuthard (41.) zurück und ging mit einem 2:1-Vorsprung in die Kabine.

Die 80 Zuschauer mussten nach Wiederanpfiff eine Vierstelstunde warten, ehe der Haching-Express an Fahrt aufnahm. Tim Hannemann per Doppelschlag (61./63.), Alexander Leuthard (74.), Philipp Zimmerer (78.) und abermals Hannemann per Doppelpack (80./83.) sorgten für den 8:1-Endstand.

SpVgg Unterhaching II – FC Wacker München 8:1
SpVgg Unterhaching II: Jakub Staniek, Marcel Martens, Andreas Schweinsteiger, Marinus Spann, Jona Meiner, Philipp Zimmerer, Nino Hodzic, Marc Zimmermann (46. Gabriel Freimuth), Alexander Leuthard, Tim Hannemann, Jason Eckl (46. Leo Kainz) - Trainer: Robert Rakaric
FC Wacker München: Hannes Weyherter, Anto Stipic (61. Luca Gislimberti), David Topic, Osman Akbulut, Leonard Fuchs (78. Fedja Huskic), Norbert Bzunek, Lorenz Berntsen (51. Noah Kotb), Jannik Bosnjak, Severin Buchta (83. Theodor Ferner), Nsimba Rogério, Nathan Gebretensae (73. Anes Ziljkic) - Trainer: Fabian Lamotte
Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Severin Buchta (16.), 1:1 Jason Eckl (39.), 2:1 Alexander Leuthard (41.), 3:1 Tim Hannemann (61.), 4:1 Tim Hannemann (63.), 5:1 Alexander Leuthard (74.), 6:1 Philipp Zimmerer (78.), 7:1 Tim Hannemann (80.), 8:1 Tim Hannemann (83.)

Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Murnau
TSV MurnauTSV Murnau
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Kastl
TSV KastlTSV Kastl
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
19:30

Spiele am Sonntag

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
12:30

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
13:30

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
16:00

Verlegte Partie

Mi., 12.11.2025, 19:30 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
19:30

