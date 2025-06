Haching II nach dem Abstieg: „Wir waren zu jung, zu unerfahren und zu naiv“

Das war‘s für die SpVgg Unterhaching II. Mit einem 1:1 (1:1) bei der DJK Gebenbach verabschiedeten sich die Hachinger Talente als Absteiger aus der Fußball-Bayernliga. Nach der 0:2-Hinspielniederlage reichte das Remis auswärts bei dem Team aus der Bayernliga Nord nicht für die Rettung.

Das Team aus der Oberpfalz ist genau das, was den Hachingern nicht liegt. Es handelt sich um eine erfahrene, körperlich robuste Truppe, der man eigentlich die gesamten 180 Minuten unterlegen war. In Gebenbach versuchten die Hachinger ihr Glück mit weiten Bällen, allerdings mit wenig bis keinem Erfolg. „Wir waren zu jung, zu unerfahren und zu naiv“, sagte Trainer Marc Endres später.

Nach den beiden Toren von David Vidovic für Gebenbach (28.) und Nino Hodzic (35.) brauchte Haching in der zweiten Halbzeit weiter zwei Tore, um die Verlängerung zu erreichen. Nach der Pause wurde die Partie vor 1500 Zuschauern wild durch drei Platzverweise der Gastgeber für Jan Fischer (55., grobes Foulspiel), Fabian Vogl (75., Notbremse) und Johannes Scherm (Gelb-rot nach Meckern, 75.). Aber auch mit drei Mann mehr auf dem Feld fanden die Unterhachinger keine Mittel, den mit Mann und Maus verteidigenden Gegner ins Wackeln zu bringen.

Der Hachinger Trainer hatte schon beim ersten Platzverweis die Vorahnung, dass es in Überzahl noch schwerer werden könnte gegen einen sich noch mehr zurückziehenden Gegner. „Der Schiedsrichter hätte auch fünf Spieler runterstellen können und wir hätten kein Tor gemacht“, sagte Marc Endres später, „bei uns wurde es mit jeder Roten Karte schlechter.“ Die Spieltagsmannschaft der Rot-Blauen musste anerkennen, dass Gebenbach der unknackbare Endgegner war.

Die SpVgg hat über die gesamte Saison 47 Spieler eingesetzt und wurde gefühlt immer jünger. Die Verantwortlichen haben auch Wort gehalten und sich für die Relegationsspiele keine Verstärkungen aus der Ersten Mannschaft geholt.

Für Trainer Marc Endres war der Abstieg in die Landesliga dann auch die logische Konsequenz: „Für das, was wir getan haben, war die Bayernliga dann eben doch zu hoch.“ Nun geht man wieder eine Stufe nach unten in die Landesliga, um Talenten aus der eigenen Jugend dort ein Sprungbrett Richtung Regionalliga-Kader zu bieten. (nb)

DJK Gebenbach – SpVgg Unterhaching II 1:1 (1:1). Haching II: Martini, Hodzic (90.+5 Adilji), Böhnke, Martens (46. Schneider), Erlmann, Lautenbacher, Zimmerer, Dorfner (82. Eckl), Leitl, Pfeiffer, Zimmermann. Tore: 1:0 Vidovic (28.), 1:1 Hodzic (35.). Rot: Fischer (55., grobes Foulspiel), Vogl (75., Notbremse) – Gelb-rot: Scherm (75. Foul+Reklamieren).