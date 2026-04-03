Haching II muss gegen Dornach auf Zimmermann verzichten

– Foto: Bernhard Schmöller

Die Niederlage der Regionalliga-Profis gegen Buchbach war eher frustrierend für die SpVgg Unterhaching (siehe Text oben), aber es gab auch positive Punkte. Tizian Zimmermann, der bislang ein Eckpfeiler von Haching II in der Landesliga war, durfte in der Regionalliga von Beginn an spielen und machte seine Sache gut. Bei seinem achten Regionalliga-Einsatz durfte er zum zweiten Mal von Beginn an ran. Das Hachinger Eigengewächs ist eine Bestätigung des Konstrukts. Den Kaderspielern der Ersten gibt man so Spielpraxis und die Chance, sich für oben zu empfehlen.

Auch wenn die große Siegesserie der Vorrunde weit weg ist, gehört die SpVgg Unterhaching II weiter zu den drei heißen Kandidaten auf den Aufstieg in der Landesliga Südost. Vor dem Landkreisduell beim SV Dornach gibt es ein neues Beispiel für das seltene Konstrukt mit einer reinen Spieltagsmannschaft.

Thomas Kasparetti freut sich über Tizian Zimmermann natürlich in seiner Funktion als Co-Trainer in der Regionalliga. Als Chefcoach in der Landesliga wird er den Defensivkicker vermissen, da er nun erst einmal nicht eingesetzt werden kann. Die elf Nominierten in dem Duell mit dem abstiegsbedrohten Club aus dem Osten des Landkreises sind ein aktuelles Beispiel dafür, was gute Leistungen bringen können.

Im Vergleich zu den letzten Spielen ist der Kader diesmal wieder etwas breiter geworden. Außenstürmer Joel Adilji steht nach einer Verletzung wieder im Kader der Hachinger. Und dann wäre das Nick Kaulfers, der am Freitag seinen 18. Geburtstag feierte. Damit ist er nun in der Landesliga spielberechtigt und Coach Kasparetti kündigt auch an, dass er in der Startelf stehen wird. Nick Kaulfers kam in der vergangenen Saison schon auf acht Einsätze in der Bayernliga, wo die Youngsters schon vor dem 18. Geburtstag mitspielen dürfen. Diese kuriose Regel des Bayerischen Fußball-Verbands ist auch der Grund, warum für die Hachinger vieles leichter würde, wenn die Zweite Mannschaft wieder eine Liga nach oben klettern würde. (nb)