Haching II mit nur zwei Einwechselspielern: Innenverteidigung droht wegzubrechen

Die SpVgg Unterhaching II tritt am Mittwoch beim TSV Murnau an. Trainer Jan zur Nieden muss auf den rotgesperrten Luis Hasenstab verzichten – und möglicherweise auch auf den angeschlagenen Elia Di Salvo.

Bei der SpVgg Unterhaching ist dieses Jahr vieles eng und mit Fragezeichen behaftet. Das zeigt sich auch in der Englischen Woche, mit der Unterhaching II die Saison in der Landesliga eröffnet. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) beim TSV Murnau hängen bei einer der besten Mannschaften der Liga die Trauben hoch. Interimstrainer Jan zur Nieden (25) wird personell noch mehr zaubern müssen.

Bei der unglücklichen 0:1-Heimniederlage hatte der Trainer zwei Einwechselspieler auf der Bank. Nun muss er aber zumindest auf den rotgesperrten Luis Hasenstab verzichten und möglicherweise auch auf den angeschlagenen Elia Di Salvo. Damit könnte die Innenverteidigung aus dem ersten Spiel wegbrechen. Der junge Trainer aus der U15 bekommt gegen den Meisterkandidaten eine knackige Aufgabe.

Im Heimspiel gegen Freilassing war Jan zur Nieden erstmals für ein Team im Herrenbereich verantwortlich. „Für mich war das auch sehr ungewohnt“, sagt zur Nieden, „im Herrenbereich geht alles viel schneller als bei der Jugend. Du hast als Trainer weniger Möglichkeiten, in das Spiel einzugreifen.“

Jan zur Nieden ist die Identifikation mit der Aufgabe als Co-Trainer der Ersten Mannschaft und Coach der Landesliga-Spieltagsmannschaft deutlich anzumerken. Nach Murnau liegt dieser Ball dann aber wieder bei NLZ-Leiter Thomas Schmeizl. Er muss nach der Lösung für zwei Spiele dann entscheiden, wie es kommenden Sonntag gegen Moosinning weitergeht. (nb)