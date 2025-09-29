Marcel Kosuch traf traumhaft für Grünwald. – Foto: Michael Sigl/Imago

Haching II marschiert – GAP gelingt Trendwende nach Trainerwechsel – Kosuch mit Traumtor Landesliga Südost Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Haching II Grünwald 1860 Rosenh. Unterföhring + 14 weitere

Favoriten weiter furios: Haching II gewinnt auch in Unterföhring. Garmisch-Partenkirchen gelingt die Wende. Karlsfeld rutscht weiter in die Krise.

Die SpVgg Unterhaching II marschiert weiter furios durch die Landesliga Südost. Mit dem 3:0 beim FC Unterföhring verteidigte die U21 die souveräne Tabellenführung. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Robert Rakaric erzielten Marinus Spann (9.), Samuel Weiß (55.) und Gabriel Freimuth (64.). Unterföhring kommt auch mit Trainer-Legende Andreas Faber bisher nicht aus dem Mittelmaß heraus. Der Hachinger Talentschuppen geht mit großem Vorsprung in Richtung Herbstmeisterschaft, aber Rang zwei berechtigt am Ende zur Teilnahme an der Bayernliga-Relegation und da gibt es jede Menge Bewerber. Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr FC Unterföhring Unterföhring SpVgg Unterhaching Haching II 0 3 Abpfiff

Dazu gehört auch der TSV Grünwald, der nach schwachen Saisonstart immer besser auf Touren kommt. Beim Duell der Ex-Bayernligisten reichte es beim VfB Hallbergmoos aber nur zum 1:1. Im Stadion am Airport gingen die Gastgeber in der 15. Minute durch Emil Kierdorf in Führung, den Grünwalder Ausgleich erzielte Marcel Kosuch (43.).

Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen gab es zuletzt erhebliche Aufregung: So verabschiedete sich Top-Torjäger Moritz Müller zum Regionalligisten SpVgg Unterhaching, nach einer Niederlagenserie kam es zur Trennung von Trainer Markus Ansorge. Unter der Regie von Stefan Schwinghammer folgte sofort die Trendwende mit dem 3:1 gegen den SB Chiemgau Traunstein. Die Ovationen galten besonders Lukas Ende, der innerhalb von sechs Minuten (44. bis 50.) drei Treffer erzielte.

Weiter im Kontakt zur Spitze bleibt der TSV 1865 Murnau, der im Spitzenspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg ein respektables 1:1 erreichte. 350 Zuschauer bejubelten in der 54. Minute die Führung durch Felix Lautenbacher, die Wasserburger erzielten den Ausgleich durch Daniel Kononenko.

Der FC Wacker schaffte mit zwei Siegen in Serie die Trendwende und entfernte sich erst einmal von den direkten Abstiegsplätzen.