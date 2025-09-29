Haching II marschiert – GAP gelingt Trendwende nach Trainerwechsel – Kosuch mit Traumtor

Favoriten weiter furios: Haching II gewinnt auch in Unterföhring. Garmisch-Partenkirchen gelingt die Wende. Karlsfeld rutscht weiter in die Krise.
Die SpVgg Unterhaching II marschiert weiter furios durch die Landesliga Südost. Mit dem 3:0 beim FC Unterföhring verteidigte die U21 die souveräne Tabellenführung. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Robert Rakaric erzielten Marinus Spann (9.), Samuel Weiß (55.) und Gabriel Freimuth (64.). Unterföhring kommt auch mit Trainer-Legende Andreas Faber bisher nicht aus dem Mittelmaß heraus. Der Hachinger Talentschuppen geht mit großem Vorsprung in Richtung Herbstmeisterschaft, aber Rang zwei berechtigt am Ende zur Teilnahme an der Bayernliga-Relegation und da gibt es jede Menge Bewerber.
Dazu gehört auch der TSV Grünwald, der nach schwachen Saisonstart immer besser auf Touren kommt. Beim Duell der Ex-Bayernligisten reichte es beim VfB Hallbergmoos aber nur zum 1:1. Im Stadion am Airport gingen die Gastgeber in der 15. Minute durch Emil Kierdorf in Führung, den Grünwalder Ausgleich erzielte Marcel Kosuch (43.).
Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen gab es zuletzt erhebliche Aufregung: So verabschiedete sich Top-Torjäger Moritz Müller zum Regionalligisten SpVgg Unterhaching, nach einer Niederlagenserie kam es zur Trennung von Trainer Markus Ansorge. Unter der Regie von Stefan Schwinghammer folgte sofort die Trendwende mit dem 3:1 gegen den SB Chiemgau Traunstein. Die Ovationen galten besonders Lukas Ende, der innerhalb von sechs Minuten (44. bis 50.) drei Treffer erzielte.
Weiter im Kontakt zur Spitze bleibt der TSV 1865 Murnau, der im Spitzenspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg ein respektables 1:1 erreichte. 350 Zuschauer bejubelten in der 54. Minute die Führung durch Felix Lautenbacher, die Wasserburger erzielten den Ausgleich durch Daniel Kononenko.
Der FC Wacker schaffte mit zwei Siegen in Serie die Trendwende und entfernte sich erst einmal von den direkten Abstiegsplätzen.
Dagegen rutschte der TSV Eintracht Karlsfeld nach dem 1:2 auf dem Wackerplatz ganz tief in die Krise. Den Treffer für die Karlsfelder, die zuletzt ein 0:7-Debakel gegen die Hachinger Reserve kassierten und seit zwölf Spielen sieglos sind, erzielte Peter Wuthe (58.) zum zeitweiligen Ausgleich. Aber die „Blausterne“ hatten den längeren Atem und in der 82. Minute verwandelte Norbert Bzunek einen Elfmeter zum 2:1-Endstand.
In der Landesliga Südwest kann sich der zuletzt sportliche gebeutelte TSV Dachau 1865 auf einen Ausnahme Stürmer verlassen. Beim 2:1 in Niedersonthofen traf John Haist doppelt (4. und 82.).