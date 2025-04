Haching II knöpft Löwen Punkt ab – 1:1 gegen Bayernliga-Spitzenreiter

Auf dem Papier ist es eine Riesensensation, dass die SpVgg Unterhaching II gegen den Bayernliga-Tabellenführer TSV 1860 München II mit dem 1:1 (1:0) punktete. Für den Hachinger Trainer Marc Endres war das Remis aber eher logisch, wegen der besonderen Bedingungen dieser Partie.

Der wesentliche Unterschied war in diesem Fall, dass im Duell der beiden Nachwuchsleistungszentren der Gegner nicht die körperlichen Vorteile hat wie sonst oftmals die gestandenen Mannschaften. Die Hachinger kennen die Situation bestens, wenn sie beispielsweise bei Standards körperlich massiv im Nachteil ist. Das war diesmal anders und dazu kam eben noch der Faktor, dass Spiele zwischen Haching und Sechzig immer kribblig sind.

„Für uns war das ein sehr dankbares Spiel“, sagt der Hachinger Trainer Marc Endres, denn die junge Mannschaft auf der Gegenseite war sehr berechenbar. Die Junglöwen sind extrem spielstark, aber für dieses Spiel brauchen sie Räume. In diesem prestigeträchtigen Duell wollten die Hachinger auf keinen Fall verlieren und richteten sich deshalb ausnahmsweise nach dem Gegner. Haching zog sich zurück, machte die Räume eng und schaffte es, dem Gegner mit Ansage den Zahn zu ziehen. Der Tabellenführer hatte damit logischerweise mehr Ballbesitz, aber eben kaum Torgefahr.

Die jungen Hachinger gingen dazu bereits nach zwei Minuten in Führung. Tim Hannemann legte einen langen Ball ab auf David Leitl, der volley von der Strafraumgrenze fulminant das Spielgerät versenkte. Diese Führung hielt bis Mitte der zweiten Halbzeit beim Ausgleich von Arin Garza (65.). Unter dem Strich ging das Unentschieden am Ende in Ordnung und Haching hatte ein starkes Spiel gemacht. Trotz des Achtungserfolgs und vier Punkten aus zwei Spielen rechnet Trainer Marc Endres aber nicht damit, dass seine Jungs noch um die Relegation herumkommen. (nb)

SpVgg Unterhaching II – TSV 1860 München II 1:1 (1:0). Haching: Scherger, Lautenbacher, Böhnke, Erlmann, Dorfner (57. Pfeiffer), Haxhosaj, Schmid (89. Zimmerer), D. Leitl (75. Falck), Fürmeier, Hannemann (60. Girtler), Zimmermann. Tore: 1:0 D. Leitl (2.), 1:1 Garza (65.).