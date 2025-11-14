Haching II hat nicht viele Spieler zur Verfügung. – Foto: Stefan Schmiedel

Haching II kämpft trotz Personalsorgen um die Winter-Meisterschaft Pflichtsieg gegen GAP gefordert

Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann Haching II mit einem Sieg die Tabellenführung in der Landesliga sichern.

Morgen, 15:00 Uhr 1.FC Garmisch-Partenkirchen Garmisch-P. SpVgg Unterhaching Haching II 15:00 PUSH So ein bisschen schleppt sich der Landesliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching mit seinem Mini-Aufgebot in die Winterpause. Noch drei Partien sind zu absolvieren und mit einem Sieg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 15 Uhr) hätte man die Winter-Meisterschaft so gut wie sicher.

Garmischs Topstürmer spielt jetzt bei Haching Zu Saisonbeginn war Moritz Müller noch der in der Landesliga einer der gefürchtetsten Torjäger. Mit sechs Toren in sieben Spielen verabschiedete er sich dann nach Unterhaching, wo Müller in der Regionalliga bei drei Toren in zehn Spielen steht. Die seit nunmehr sechs Spielen sieglosen Garmischer sind als Vorletzter mittlerweile auf den direkten Abstiegsplatz abgerutscht.