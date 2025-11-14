Haching II kämpft trotz Personalsorgen um die Winter-Meisterschaft

Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann Haching II mit einem Sieg die Tabellenführung in der Landesliga sichern.
So ein bisschen schleppt sich der Landesliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching mit seinem Mini-Aufgebot in die Winterpause. Noch drei Partien sind zu absolvieren und mit einem Sieg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 15 Uhr) hätte man die Winter-Meisterschaft so gut wie sicher.
Zu Saisonbeginn war Moritz Müller noch der in der Landesliga einer der gefürchtetsten Torjäger. Mit sechs Toren in sieben Spielen verabschiedete er sich dann nach Unterhaching, wo Müller in der Regionalliga bei drei Toren in zehn Spielen steht. Die seit nunmehr sechs Spielen sieglosen Garmischer sind als Vorletzter mittlerweile auf den direkten Abstiegsplatz abgerutscht.
Für Tabellenführer Haching II ist dieses Spiel eine Pflichtaufgabe, die man wieder mit wenig Personal meistern muss. Schließlich spielt die erste Mannschaft diesen Samstag gleichzeitig und da muss Trainer Robert Rakaric immer zaubern.