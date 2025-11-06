Haching II kämpft mit Personalsorgen gegen Rosenheim

Drei Ex-Rosenheimer stehen bei Unterhaching II im Fokus, während Trainer Rakaric kurzfristig das Aufgebot umstellen muss.

Die SpVgg Unterhaching II ist es gewohnt, dass man vor dem Spiel zaubern muss und danach drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Beim Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim (heute, 19.30 Uhr, Sportpark Neuried) muss Trainer Robert Rakaric wieder aus wenig Personal ganz viel machen.

Meistens ist es ja so, dass junge Spieler in der zweiten Mannschaft ihren Mann stehen und danach bei der Ersten in der Regionalliga auf der Bank sitzen. Diesen Freitag kicken beide gleichzeitig und es stellt sich die Frage, wer wo dabei ist. Philipp Zimmerer ist mit 15 Toren der beste Torjäger der Liga und hatte bislang einen Regionalligaeinsatz. Ähnlich offen ist bei Jason Eckl, ob er Landesliga gegen Rosenheim oder Regionalliga gegen Burghausen spielt. Den Trainern der Ersten ist auch nicht entgangen, dass Tim Hannemann als Stürmer zuletzt mit vier Toren komplett eskalierte. Irgendeiner bekommt die Aufgabe, Rosenheim vom Platz zu ballern.

Trainer Robert Rakaric muss möglicherweise ganz kurzfristig die Mannschaft umbauen, aber er sieht diese Schwierigkeit auch als Kompliment für seine Arbeit. „Wenn wir die Spieler mit Selbstvertrauen nach oben geben, dann haben wir einen guten Job gemacht“, sagt Rakaric über sich und seine Unterstützer. Die Spieltagsmannschaft in der Landesliga hat in dieser Saison schon etliche Spieler in den Fokus der Regionalliga gebracht. Gegen Rosenheim werden höchstwahrscheinlich Andreas Schweinsteiner, Marinus Spann Marcel Martens auf dem Feld stehen. Die drei Abwehrspieler stammen aus der Jugend des TSV 1860 Rosenheim und sollen als Bollwerk dafür sorgen, dass ihr Heimverein sich die Zähne ausbeißt.