Haching II kämpft mit Personalsorgen gegen 1860 Rosenheim

Die SpVgg Unterhaching II ist es gewohnt, dass man vor dem Spiel zaubern muss und danach drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Beim Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim (heute, 19.30 Uhr, Sportpark Neuried) muss Trainer Robert Rakaric wieder aus wenig Personal ganz viel machen.

Meistens ist es ja so, dass junge Spieler in der zweiten Mannschaft ihren Mann stehen und danach bei der Ersten in der Regionalliga auf der Bank sitzen. Diesen Freitag kicken beide gleichzeitig und es stellt sich die Frage, wer wo dabei ist. Philipp Zimmerer ist mit 15 Toren der beste Torjäger der Liga und hatte bislang einen Regionalligaeinsatz. Ähnlich offen ist bei Jason Eckl, ob er Landesliga gegen Rosenheim oder Regionalliga gegen Burghausen spielt. Den Trainern der Ersten ist auch nicht entgangen, dass Tim Hannemann als Stürmer zuletzt mit vier Toren komplett eskalierte. Irgendeiner bekommt die Aufgabe, Rosenheim vom Platz zu ballern.