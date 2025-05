Haching II hofft auf die Wende: „Wir haben noch eine Chance“

War‘s das mit der Bayernliga? Die Fußballer der SpVgg Unterhaching II müssen nach 0:2-Niederlage im Relegations-Hinspiel gegen Gebenbach um den Klassenerhalt bangen.

Unterhaching – Jetzt droht der SpVgg Unterhaching II der Abstieg aus der Bayern- in die Landesliga. In der Abstiegsrelegation der Bayernliga gab es zu Hause eine bittere 0:2 (0:2)-Niederlage gegen DJK Gebenbach, sodass die junge Mannschaft am Samstag auswärts eine Sternstunde braucht, um das Blatt im letzten Saisonspiel noch zu drehen.

„Wir waren nicht weit weg“, sagte später der Hachinger Trainer Marc Endres. Seinem Team fehlte Konsequenz und Spielglück in diesem so bedeutsamen Duell mit dem Releganten der Bayernliga Nord. In der 4. Minute kam Tizian Zimmermann völlig freistehend zum Kopfball, das hätte eigentlich schon die Führung sein müssen. Wenig später ging David Leitl zu Boden, und da hätten sich die Gäste aus der Oberpfalz über den Elfmeterpfiff nicht beschweren können.

Den Strafstoß gab es dann auf der anderen Seite, und der war gleichermaßen eindeutig wie unnötig. Keeper Lars Martini lief heraus, foulte, sah Gelb und kassierte das Tor von Fabian Vogl (19.). Wäre der Keeper auf der Linie geblieben, dann wäre der Ball wahrscheinlich für den Abstoß ins Aus gegangen. Nach dem Treffer hatte Simon Dorfner noch einen Pfostenschuss, bevor es wieder auf der anderen Seite klingelte. Johannes Golla traf nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld mit dem Kopf (35.).

Mit dem 2:0-Vorsprung schaltete die körperlich robuste und sehr erfahrene Mannschaft aus der Oberpfalz in den Verwaltungsmodus. Für Gebenbach war der Auswärtssieg mit zwei Toren Unterschied maximal ideal, sodass man das Ergebnis nur noch über die Zeit bringen wollte. Haching rannte an, hatte viel Ballbesitz und war spielerisch klar besser. Im Fußball gibt es aber keine B-Note, sondern einzig zählen Tore. Die Gastgeber hatten einige gefährliche Hereingaben in den Strafraum, bei denen sich aber keine Abnehmer fanden, um den Ball über die Linie zu drücken.

„Eigentlich müssen wir in so einem Spiel zwei bis drei Tore machen“, resümierte Endres. Seine Elf muss nun am Samstag als Erkenntnis aus dem Hinspiel nach Gebenbach mitnehmen, dass man dem Gegner weh tun kann. „Wir haben noch eine Chance“, erklärt der Trainer, „auch wenn es natürlich nur eine sehr kleine Chance ist.“ Noch sind 90 Minuten zu gehen – und noch sind die Unterhachinger Bayernligist.

SpVgg Unterhaching II – DJK Gebenbach 0:2 (0:2). Haching II: Martini, Lautenbacher (82. Pfeiffer), Böhnke, Martens, Erlmann, Markulin (86. Haxhosaj), Dorfner (46. Hodzic), Schneider (46. Zimmerer), Leitl, Girtler (46. Hannemann), Zimmermann. Tore: 0:1 Vogl (19., Foulelfmeter), 0:2 Golla (35.).