Haching II hat Abstiegsrelegation im Blick: „Brauchen Spiele und so bekommen wir noch mehr davon“

In der Holzbau Grübl Arena traf der SV Erlbach auf die SpVgg Unterhaching. Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen geprägt, doch Tore blieben aus. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Am Ende trennten sich die Teams mit einem torlosen Unentschieden, was den Kampf um wichtige Punkte in der Bayernliga Süd weiter spannend hält.

„Wir werden Relegation spielen und das wird für unsere jungen Spieler etwas ganz Neues“, sagt Marc Endres. Die der U19 entwachsenden Kicker können in den entscheidenden Spielen mit den besonderen Drucksituationen dazu lernen und neue Erfahrungen sammeln. „Junge Fußballer brauchen Spiele und so bekommen wir noch mehr davon“, sagt der Hachinger Trainer.

SpVgg Unterhaching II könnte sich noch mehr verjüngen

Er sagt auch schon die gesamte Saison, dass ein Abstieg kein Beinbruch wäre. Junge Spieler mit außergewöhnlichem Talent sieht Marc Endres kommende Saison eher in der Regionalliga, in der die erste Mannschaft nach dem Abstieg aus der 3. Liga spielen wird. Man bleibt mit der Spieltagsmannschaft gerne eine Klasse darunter in der Bayernliga, aber nicht um jeden Preis. Endres sieht auch in der Landesliga Entwicklunsgpotenzial.

„Wir werden wahrscheinlich noch etwas jünger“, sagt Marc Endres mit dem Blick auf den Kader. Es gibt nullkommanull Gedanken, das Team von dem bereits abgestiegenen Drittligakader zu verstärken. Vielmehr sollen U19-Kicker weitere Spielzeiten im Herrenbereich sammeln. Die Hachinger haben beim Dritten Erlbach und in der letzten Runde beim Vierten Memmingen noch zwei extrem schwere Auswärtsspiele, in denen die Trauben besonders hoch hängen. Marc Endres blickt tiefentspannt den Challenges gegen Aufstiegsaspiranten entgegen: „Wenn wir solche Spiele verlieren, ist die Welt in Ordnung. Und wenn wir in Erlbach gewinnen, ist die Welt genauso in Ordnung. Nur werden die Jungs dann besser gelaunt nach Hause fahren.“