Haching II hält nach 0:8-Debakel an Trainer Jan Zur Nieden fest

Die SpVgg Unterhaching II macht nach der 0:8-Pleite in Murnau mit Trainer Jan Zur Nieden weiter. Der Club verpflichtet zudem zwei neue Spieler aus den Nachwuchsleistungszentren von Augsburg und Rosenheim.

Das 0:8 in Murnau war sicher nicht das, was sich die SpVgg Unterhaching II beim ersten echten Härtetest in der Landesliga vorgestellt hat. Trotz der heftigen Pleite geht man den Weg gradlinig weiter mit der Ausbildung junger Talente bei den ersten Schritten im Herrenfußball. Thomas Schmeizl, der Leiter des Hachinger Nachwuchsleistungszentrums, gab nun bekannt, mit dem jungen Trainer Jan Zur Nieden weiterzumachen. Die nächste Aufgabe ist an diesem Sonntag das Duell mit dem Aufsteiger FC Moosinning – Anstoß ist um 14 Uhr im Sportpark Neuried.

Der Hachinger Nachwuchstrainer fungiert aktuell als Co-Trainer bei der ersten Mannschaft und wurde für zwei Spiele zunächst mit der Spieltagsmannschaft in der Landesliga betraut. Nun erklärt Schmeizl, dass Jan Zur Nieden die dauerhafte Lösung für die Landesliga bleiben wird. „Das ist für uns eine gute Lösung“, sagt der Hachinger NLZ-Leiter. Jan Zur Nieden absolviert zudem die Trainer-Lizenz A+ und ist damit für den gehobenen Herrenfußball als Trainer qualifiziert.

Wenig Spieler auf der Ersatzbank

Die Hachinger haben in dieser Woche auch neue Spieler verpflichtet, die sich in der zweiten Mannschaft vornehmlich zeigen sollen. Von der U19 des FC Augsburg kommt Angreifer David Babic, der das Hachinger Trikot sowohl in der U19 als auch in der Landesliga-Herrenmannschaft tragen wird. Die zweite Verpflichtung ist der 17-jährige Mittelfeldspieler Kim Wolf, der aus der U19 des TSV 1860 Rosenheim kommt und mit dem Jugend und zweite Mannschaft breiter aufgestellt werden.

„Damit sind wir etwas breiter aufgestellt“, sagt Thomas Schmeizl. Er betont aber auch, dass es in der Landesliga nicht der Plan sei, eine Ersatzbank mit acht Spielern zu bekommen – zwei bis drei Kicker zum Einwechseln sollten reichen. Die beiden Zugänge bedeuten jedoch nicht, dass die Hachinger nach zwei roten Karten in zwei Spielen weiter munter Platzverweise sammeln sollten.

Am Sonntag geht es nun gegen den Aufsteiger FC Moosinning, der mit vier Punkten aus drei Spielen in die Landesliga gestartet ist. Zuletzt gingen die Gefühle der beiden Clubs weit auseinander: Während die Hachinger mit 0:8 in Murnau untergingen, feierte Moosinning mit einem 5:1 über Kastl den ersten Saisonsieg. Deshalb ist zu erwarten, dass der Aufsteiger mit breiter Brust anreisen wird.