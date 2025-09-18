Haching II: Für die Regionalliga ins Gespräch bringen

Die jüngsten fünf Spiele haben die Landesliga-Fußballer der SpVgg Unterhaching II gewonnen, aber die Tabellenführung sind sie trotzdem wieder los. Vor dem Gastspiel an diesem Freitag (20 Uhr) beim TSV Eintracht Karlsfeld hat der nun punktgleiche TSV 1860 Rosenheim die Eins übernommen mit dem besseren Torverhältnis.

Dem neuen Verantwortlichen der Spieltagsmannschaft Robert Rakaric dürfte die Veränderung in der Tabelle herzlich egal sein. Er macht deutlich, dass diese Zusammenstellung aus Spielern vom Regionalliga-Kader oder dem Fundus der U19 andere Ziele und Vorgaben habe. Es gehe weniger um die klassischen Punkte, Tabellenplatz und im Endeffekt das konkrete Mannschaftsziel. „Unser Fokus liegt immer darauf, Spieler für die Erste Mannschaft zu entwickeln“, sagt Rakaric.

Es gibt schon mehrere Beispiele für junge Spieler, die sich für die Regionalliga ins Gespräch gebracht haben. Philipp Zimmerer hat in zehn Einsätzen neun Tore erzielt und auch U19-Angreifer Jason Eckl hat schon fünfmal getroffen in elf Spielen. Torwart Jose Kohler hat sich mit starken Leistungen in der Landesliga aktuell die Chance oben in der Regionalliga verdient.

Die Weiterentwicklung der eigenen Talente in Richtung Profifußball steht dem Erfolg nicht entgegen. „Wir sind doch alle Sportler und haben diesen Ehrgeiz“, betont Rakaric. In Karlsfeld muss das Ziel praktisch der Sieg sein. Karlsfeld hat im ersten Spiel gegen den abgeschlagenen Letzten Neuperlach satt mit 8:2 gewonnen und seither wartet der Club aus dem Landkreis Dachau auf den zweiten Sieg. Im Trend der jüngsten Spiele und dem Tabellenstand liegen beide Clubs auseinander.

Das System der Ersten auch zwei Ligen tiefer anwenden

Andere Vereine fahren nach Karlsfeld mit dem Ziel, irgendwie die drei Punkte zu holen. Bei den Hachingern geht es für Robert Rakaric auch darum die so genannten Fokusspieler weiter zu bringen. Diese haben in der Landesliga quasi Aufgaben auf dem Platz, um irgendwann den Duft der Regionalliga-Wiese zu schnuppern. Deshalb ist für den neuen Trainer klar, dass man das System der Ersten Mannschaft auch zwei Ligen tiefer anwendet: „Wir wollen konzentrierten und aggressiven Fußball spielen.“ Positiver Nebeneffekt ist, dass Haching I und Haching II in der Regel defensiv organisierte Gegner haben. (nb)

SpVgg Unterhaching II: Staniek, Kainz (Böhnke), Martens, Meiner, Spann, Zimmermann, Freimuth, Hodzic, Schweinsteiger (Zimmerer), Eckl, Weiß.