Haching II feiert Herbstmeisterschaft nach Sieg beim SV Aubing

Unterhaching – Es ist zwar ein Titel ohne Wert, aber die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching sicherte sich souverän die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Südost. Sehr zur Freude von Präsident Manfred Schwabl. „Wir sind stolz auf eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von knapp über 18 Jahren, da gibt es zahlreiche vielversprechende Talente.“

Im letzten Auswärtsspiel vor der Rückrunde gewann der Hachinger Talentschuppen am Sonntagnachmittag mit 2:0 beim SV Aubing. Dies war keine Selbstverständlichkeit, denn der Aufsteiger war in dieser daheim noch ungeschlagen. Außerdem traf Haching auf einen „alten Bekannten“. Der Aubinger Aufstiegstrainer Patrick Ghigani hatte als Profi immerhin 48 Partien für die Vorstädter absolviert.