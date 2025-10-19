Haching II feiert Herbstmeisterschaft nach Sieg beim SV Aubing

Mit einem 2:0 gegen den bisher heimstarken Aufsteiger sichert sich die junge Mannschaft wichtige Punkte im Aufstiegskampf.
Unterhaching – Es ist zwar ein Titel ohne Wert, aber die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching sicherte sich souverän die Herbstmeisterschaft in der Landesliga Südost. Sehr zur Freude von Präsident Manfred Schwabl. „Wir sind stolz auf eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von knapp über 18 Jahren, da gibt es zahlreiche vielversprechende Talente.“
Im letzten Auswärtsspiel vor der Rückrunde gewann der Hachinger Talentschuppen am Sonntagnachmittag mit 2:0 beim SV Aubing. Dies war keine Selbstverständlichkeit, denn der Aufsteiger war in dieser daheim noch ungeschlagen. Außerdem traf Haching auf einen „alten Bekannten“. Der Aubinger Aufstiegstrainer Patrick Ghigani hatte als Profi immerhin 48 Partien für die Vorstädter absolviert.
Beflügelt vom jüngsten Höhenflug startete der Hachinger Talentschuppen furios, das Team von Trainer Robert Rakaric erarbeitete sich durch schnelles Direktspiel in der Anfangsphase gleich einige Tormöglichkeiten. Für Zählbares sorgte dann das tolle Hachinger Angriffsduo: In der 13. Minute staubte Jason Eckl zum 0:1 ab. Der Winterneuzugang vom FC Bayern kommt immer besser in Fahrt und konnte bereits elf Saisontreffer verbuchen. Da wollte sich Hachings Topp-Torjäger nicht lumpen lassen. Philipp Zimmerer schlug zum 14. Mal zu (44.) und sorgte für den 0:2-Pausenstand. Unter den Zuschauern befand sich auch Marc Endres, der Co-Trainer von Sven Bender im Regionalligateam.
Der Ex-Profi dürfte wertvolle Erkenntnisse gewonnen haben, musste aber auch registrieren, dass die Hachinger Juniorenmannschaft im zweiten Abschnitt in der Verwaltungsmodus umschaltete. Die Aubinger übernahmen immer mehr das Kommando und erarbeiteten sich einige Tormöglichkeiten. Doch insgesamt ließ die Hachinger Abwehr, mit dem umsichtigen Kapitän Leo Kainz, nichts mehr anbrennen. Da spielte es dann auch keine Rolle, dass Marinus Spann kurz vor Spielende die Ampelkarte kassierte. Insgesamt ging die Hachinger Reserve als verdienter Sieger vom Platz und das Unternehmen „Rückkehr in die Bayernliga“ nimmt konkrete Formen an.