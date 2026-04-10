Haching II droht gegen Karlsfeld die nächste Zitterpartie

Die SpVgg Unterhaching II empfängt den Vorletzten FC Eintracht Karlsfeld. Trainer Kasparetti warnt vor dem verzweifelt kämpfenden Abstiegskandidaten.

Kurz vor der Crunch Time der Landesliga gilt es für potenzielle Aufstiegskandidaten, die Hausaufgaben zu machen. Die SpVgg Unterhaching II hat derzeit mit Abstiegskämpfern tückische Aufgaben. Der Dreier beim SV Dornach (2:1) gelang mit einem Kraftakt und einem Tor in letzter Minute. Nun geht es im Heimspiel gegen den FC Eintracht Karlsfeld (Sonntag, 14 Uhr, Sportpark Neuried) geht es gegen den Vorletzten, der auf einem direkten Abstiegsrang steht und immer dringender Punkte für eine Zukunft in der Landesliga benötigt.

„Die Jungs müssen es lernen, Spiele zu gewinnen“, sagt Thomas Kasparetti, Trainer der Hachinger Spieltagsmannschaft. Das ist ein Teil des Projektes, bei dem die Kicker aus dem eigenen Nachwuchs an den Herrenfußball herangeführt werden. Dort geht es eben nicht nur an die Anforderungen der ersten Mannschaft, sondern auch die Vorgabe, den Platz als Sieger zu verlassen. In Dornach war das ein Kraftakt gegen Abstiegskämpfer, die sich mit allem gegen die Niederlage wehrten. Vor dem späten Siegtor von Bayern-Heimkehrer Gibson Adu mussten die Rot-Blauen leiden.

Das gleiche erwartet die Hachinger nun gegen Eintracht Karlsfeld, das seit nunmehr fünf Spielen sieglos ist. Der Club aus dem Landkreis Dachau war aber immer ein Gegner auf Augenhöhe und brachte das Topteam des TSV Grünwald bei einer 3:5-Niederlage erheblich ins Schwitzen Der letzte Karlsfelder Sieg war ein 3:1 gegen Hallbergmoos, das auch noch auf die Aufstiegsrelegation schielt. Haching sollte gewarnt sein.