Haching II bleibt nach 5:0 gegen Unterföhring am Spitzenduo dran

Die SpVgg Unterhaching II jagt weiterhin die Tabellenspitze. Laris Stejaponivic traf viermal und nähert sich dem Torschützenkönig.

In der Fußball-Landesliga war die SpVgg Unterhaching lange der Gejagte an der Spitze und nun, vier Spieltage vor dem Saisonende, hat sie die Rolle des Jägers inne. Der Tabellendritte hat nicht die größten Chancen, aber nach dem 5:0 (2:0) gegen den FC Unterföhring bleibt er am Spitzenduo dran.

Völlig überraschend hat der TSV Wasserburg seine Tabellenführung mit zwei Niederlagen in Serie verspielt und damit kommen die Hachinger ins Spiel, weil sie sechs Zähler Rückstand bei einem Spiel weniger habe. Da Wasserburg aber den direkten Vergleich gewonnen hat, bräuchte Haching noch zwei Ausrutscher des Zweiten für die neuerliche Relegationschance.

Das Heimspiel gegen Unterföhring brachte einen ziemlich entspannten Nachmittag. Haching war vom Anpfiff weg hellwach und hätte schon in den ersten fünf Minuten ein Tor markieren können. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Treffer gegen einen doch ziemlich harmlosen Gegner fallen würden. Am Ende ging das Ergebnis dann auch in dieser Höhe in Ordnung. In das Bild eines schönen Fußballsonntags passte dieses Mal auch der für Hachinger Verhältnisse erstaunlich breite Kader der Spieltagsmannschaft. Gleich drei Feldspieler saßen auf der Bank neben Trainer Thomas Kasparetti.

Den Torreigen der Hachinger eröffnete Christopher Negele, nachdem die Gäste auf einen ins Aus gehenden Ball spekuliert hatten. Die jungen Hachinger setzten gut nach, hielten den Ball im Spiel und bestraften die halbherzigen Verteidiger. Der Rest waren dann die Festspiele von Laris Stejaponivic, der erwiesenermaßen weiß, wo auf Fußballplätzen die Tore stehen. Der Winter-Zugang machte vier Hütten, darunter in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick. Mit nun sieben Toren in acht Spielen hat er fast die gleiche Torquote wie in der ersten Saisonhälfte beim TSV Grünwald (21 Spiele, 19 Tore). Mit jetzt insgesamt 26 Treffern ist er in der Torschützenliste der Landesliga Südost bis auf ein Törchen an den Wasserburger Robin Ungerath herangerückt. Lieber würden die Hachinger aber Wasserburg in der Tabelle überholen, um vielleicht doch noch an der Relegation zur Bayernliga teilnehmen zu dürfen. (nb)

SpVgg Unterhaching II – FC Unterföhring 5:0 (2:0). Haching II: Kohler, Böhnke, Kainz, Eckl (46. Freimuth), Weiß, Stejapanovic, Knörchen, Hodzic (74. Klee), Negele (64. Guth), Spann, Ibrakovic. Tore: 1:0 Negele (30.), 2:0/3:0/4:0/5:0 Stejapanovic (37./47./49./82.).