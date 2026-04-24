Haching II bastelt weiter an der Chance auf Platz zwei

Trainer Thomas Kasparetti: „Unser Konstrukt ist nicht mehr so stabil wie in der Vorrunde.“ – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Geht da noch etwas für die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga Südost? Die Spieltagsmannschaft der Rot-Blauen empfängt am Sonntag (14 Uhr, Sportpark Neuried) den ESV Freilassing und hat den zweiten Platz im Visier. Man hat sechs Punkte Rückstand auf den TSV Wasserburg, aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Da Haching II den direkten Vergleich gegen Wasserburg verloren hat, braucht es für die Relegation aber zwei Ausrutscher der Nummer zwei oder auch des Spitzenreiters Rosenheim.

Für die kleine Chance, noch einmal nach vorne zu kommen, helfen den Hachingern nur Siege. Nach dem bockstarken Auftritt zuletzt gegen den FC Unterföhring (5:0) ist Trainer Thomas Kasparetti vorsichtig bei den Erwartungen: „Wir sind eine Spieltagsmannschaft, und da kommt es mehr als bei allen anderen auf die Tagesform an.“ Wenn das kickende Personal aus dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft einen guten Tag erwischt, kann es auch diesmal so ausgehen wie in der Vorwoche.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching II ESV Freilassing Freilassing 14:00 PUSH

In der Vorwoche war der Kader relativ groß mit drei Feldspielern auf der Bank, und das war auch bedingt durch Spieler des Regionalliga-Kaders. „Die Nominierung für die zweite Mannschaft ist keine Strafmaßnahme“, sagt Kasparetti, „wir Trainer wollen den Spielern Spielsicherheit geben.“ Die Einsätze in der Landesliga werden auch gesehen von Cheftrainer Sven Bender. „Er schaut sich immer die kompletten 90 Minuten auf Video an“, erklärt Kasparetti, der als Co-Trainer in der Regionalliga zudem seine Eindrücke weitergibt. Eingesetzte Spieler wie zuletzt beispielsweise Christopher Negele können sich mit starken Leistungen in der Landesliga auch für die Regionalliga empfehlen. Nach dem Spiel der ersten Mannschaft entscheiden auch dieses Wochenende die Trainer, wem 90 Pflichtspielminuten guttun würden.

SpVgg Unterhaching II: Kohler (Dehler), Kainz, Eckl, Weiß, Stejapanovic, Knörchen, Hodzic, Negele, Freimuth, Spann, Ibrakovic