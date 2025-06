Haching holt spannende Talente

Christopher Negele kommt aus Heidenheim, Mike Gevorgyan vom TSV 1860

Die SpVgg Unterhaching hat Christopher Negele verpflichtet. Der 20-jährige wechselt vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim in die Vorstadt.

Der gebürtige Ulmer durchlief seit 2019 das Nachwuchsleistungszentrum des FCH und erzielte in 60 Junioren-Bundesliga-Einsätzen 28 Tore. Jüngst gehörte der Offensivspieler zum Profikader von Trainer Frank Schmidt. In der vergangenen Saison kam Negele beim Auswärtsspiel gegen Basaksehir Istanbul in der UEFA Conference League zum Einsatz und durfte sich dabei 29 Minuten beweisen.

Auch im DFB-Trikot wusste der Mittelfeldspieler zu überzeugen: Für die deutsche U17-Nationalmannschaft absolvierte er fünf Länderspiele und erzielte dabei drei Treffer. In Unterhaching möchte Negele nun den nächsten Schritt gehen.

„Wir freuen uns, mit Christopher einen technisch versierten, wendigen und dribbelstarken Spieler verpflichtet zu haben. Er hat in der vergangenen Saison den Sprung in den Profikader des 1. FC Heidenheim geschafft, konnte sich dort jedoch noch nicht durchsetzen.

Sein großes Potenzial ist aber unbestritten. Mit seiner individuellen Qualität wird er eine echte Bereicherung für unser Offensivspiel sein“, äußert sich Präsident Manfred Schwabl zum Hachinger Neuzugang.

Negele unterschreibt einen Vertrag bis 2027 bei den Vorstädtern und wird künftig mit der Rückennummer sieben im Trikot der Rot-Blauen auflaufen.

Und die Fans der SpVgg Unterhaching dürfen sich noch auf einen weiteren vielversprechenden Neuzugang freuen: Mike Gevorgyan, 20-jähriger offensiver Mittelfeldspieler mit armenischen Wurzeln, wechselt von der Zweitvertretung des TSV 1860 München in die Vorstadt. Der gebürtige Rosenheimer ist damit bereits der zweite Neuzugang, nach Keeper Erion Avdija, der vom TSV 1860 München zu Haching wechselt.

Gevorgyan für 1860 in der 3. Liga im Einsatz

Gevorgyan hat in der vergangenen Bayernligasaison mit acht Toren und sechs Vorlagen in 28 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Neben seinen Leistungen in der Bayernliga sammelte Gevorgyan auch in der 3. Liga bereits Erfahrung. Er kam zweimal für die Profis der Münchner Löwen zum Einsatz und zeigte dort sein Potenzial. Zudem feierte er Anfang Juni sein Debüt für die U21-Nationalmannschaft Armeniens im Länderspiel gegen Zypern.

Zu seinem Wechsel zur SpVgg Unterhaching äußerte sich Gevorgyan in der Pressemitteilung des Vereins voller Vorfreude: „Ich freue mich sehr, nun Teil der SpVgg Unterhaching zu sein. Es ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich jetzt voll konzentriere, um meinen Beitrag zum Erfolg des Teams zu leisten.“

Auch Hachings Sportdirektor Markus Schwabl fand lobende Worte für den Neuzugang: „Mit Mike bekommen wir einen sehr guten und top ausgebildeten Fußballer, der mit 14 Scorerpunkten in der vergangenen Bayernligasaison absolut überzeugt hat und bereits Profiluft geschnuppert hat. Ich freue mich, dass wir ihn von einem Wechsel in die Vorstadt überzeugen konnten.“

Die Verpflichtungen von Negele und Gevorgyan zeigen, dass Haching weiterhin auf junge, talentierte Spieler setzt, die das Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln – gleiches gilt auch für Neuzugang Christopher Negele, der von Bundesligist 1. FC Heidenheim nach Haching kam.

Mit seiner Erfahrung in der 3. Liga und der U21-Nationalmannschaft Armeniens bringt Gevorgyan zudem die nötige Qualität mit, um sich in der neuen Umgebung schnell zurechtzufinden und zu einem wichtigen Bestandteil des im Umbruch befindenden Teams zu werden.