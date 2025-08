Haching grüßt von der Tabellenspitze - Aubstadt mit dem ersten Dreier

Es ging in den letzten beiden Partien des 2. Spieltags der Regionalliga Bayern für die SpVgg Unterhaching, als auch für die U23 der SpVgg Greuther Fürth darum, den guten Start in die Saison zu bestätigen. Für die jeweiligen Gegner, die SpVgg Ansbach und den TSV Aubstadt, hingegen ging es in erster Linie darum überhaupt richtig in der Saison anzukommen. Sowohl die Grabfelder, als auch die Nullneuner standen vor der Partie noch ohne Punkte da und wollten das natürlich ändern.

In der Folge waren es weiterhin die Hachinger, die die Partie dominierten, allerdings taten sich die Vorstädter nicht unbedingt leicht gegen die gut gestaffelte Defensive der 09er Chancen zu kreieren, sodass es mit einem knappen aber souveränen 1:0 in die Halbzeit ging.

Nach der ersten Viertelstunde übernahmen die Hausherren jedoch dann das Ruder und rissen die Partie an sich. In der 20. Spielminute war es dann schlussendlich soweit und die Gäste gingen mit der ersten richtigen Torchance in Führung. Zunächst parierte der Ansbacher Schlussmann Heiko Schiefer den Abschluss von Christopher Negele noch, jedoch stand Jorden Aigboje goldrichtig und drückte den Ball aus zehn Metern über die Linie.

Die Hachinger sicherten sich nach 90 Minuten verdient die drei Punkte, grüßen nun von der Tabellenspitze und können auf der heutigen Leistung für den weiteren Saisonverlauf durchaus aufbauen. Aus Sicht der Ansbacher war es die zweite Partie in der aktuellen Saison, in der die Nullneuner gut mithielten, jedoch unterm Strich leer ausgehen.

Die Ansbacher gaben sich jedoch nicht geschlagen, kämpften und arbeiteten daran doch noch etwas zählbares mit nach Mittelfranken nehmen zu können, doch kurz vor Schluss traf Manuel Stiefler für den Drittligaabsteiger zum 3:0 und machte den Deckel auf die Partie (88.). Erneut brachte Simon Skarlatidis den Ball in den Strafraum, diesmal nach einer Ecke, fand Manuel Stiefler völlig frei am zweiten Pfosten und das ließ sich der Routinier natürlich nicht nehmen.

Viel furioser begannen die Gäste aus Aubstadt in die Partie bei der SpVgg Greuther Fürth II am Konrad Ammon Platz. Gleich zu Beginn machten die Gäste klar, dass sie hier unbedingt die ersten drei Punkte mit ins Grabfeld nehmen wollen. Zweimal scheiterte Severo Sturm in der Anfangsviertelstunde am rechten Pfosten (5., 13.) und einmal verhinderte Nils Körber mit einer Glanzparade den Treffer des auffälligsten Aubstädter Offensivakteurs (16.).

Alle guten Dinge sind neuerdings offenbar aber vier, und so war es im vierten Versuch dann soweit. In der 25. Minute bekam Severo Sturm den Ball von Ingo Feser nach einer Ecke an das rechte Strafraumeck gespielt, nahm Maß und zirkelte den Ball in die lange Ecke zum 1:0 für die Gäste. Nils Körber musste sich da ohne jegliche Abwehrchance geschlagen geben.

Zwölf Zeigerumdrehungen später legten die Gäste dann zum 2:0 nach. Gleiches Bild als noch beim 1:0, jedoch andere Akteure. Timo Pitter wurde ebenfalls rechts angespielt, nahm Maß und ahmte Severo Sturm in perfekter Manier nach. Ebenfalls vom rechten Strafraumeck schlenzte der Routinier den Ball in die lange Ecke und ließ dem Kleeblätter Schlussmann erneut keine Chance hier den Gegentreffer zu verhindern.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste dann ein wenig den Fuß vom Gas und wollten sich auf das Verwalten der Führung konzentrieren, Lado Akhalaia hatte da jedoch andere Pläne. Der frisch eingewechselte Stürmer wurde von David Abrango in Szene gesetzt, mogelte sich irgendwie an Vladyslav Vertey vorbei und schob zum 1:2 aus Sicht der Gastgeber ein (51.).

Die Partie war zwar wieder offen, es gab auf beiden Seiten auch immer wieder die Chance auf einen Treffer, jedoch konnte kein Team die Gelegenheit beim Schopfe packen, sodass der japanische Unparteiische Yusuke Ohashi, beim Stand von 1:2 nach 90 Minuten plus Nachspielzeit die Partie beendete.

Die Gäste sichern sich damit die ersten Punkte und den ersten Sieg in der aktuellen Saison und springen auf den aktuell zehnten Tabellenplatz.