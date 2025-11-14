Haching gegen formstarkes Vilzing: "Mal wieder zu Hause gewinnen"

Beim ersten Heimspiel der Rückrunde muss die SpVgg Unterhaching auf Stiefler verzichten; zugleich läuft eine Knochenmarkspenden-Aktion.

Die SpVgg Unterhaching trifft im ersten Heimspiel der Rückrunde in der Regionalliga Bayern am Samstag (14 Uhr) auf die DJK Vilzing. Die Mannschaft aus der Oberpfalz gehörte in der Vergangenheit zu den Lieblingsgegnern der SpVgg. In bisher drei Ligaduellen sowie in einem Testspiel gegen die Vilzinger gewannen die Hachinger alle Spiele.

So auch zum Saisonauftakt, den die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender auswärts mit 3:1 gewann. „Wir spielen nicht gegen das Vilzing vom ersten Spieltag, sondern gegen eine Mannschaft, die sich gefunden hat und sehr reif spielt“, warnt Bender.

Vilzing ist derzeit formstark und hat keines seiner vergangenen sechs Spiele verloren. Mit den beiden Ex-Löwen Felix Weber (Kapitän) und Markus Ziereis sowie den ehemaligen Hachingern Alexis Fambo und Josef Gottmeier hat die Mannschaft von Trainer Thorsten Kirschbaum gut ausgebildete und erfahrene Spieler in ihren Reihen.

Für die Hachinger geht es darum, den starken Auftritt beim Auswärtssieg in Burghausen darum, den Erfolg zu bestätigen. Und zwar im Unterhachinger Uhlsport Park, wo der Tabellenzweite zuletzt etwas schwächelte. Von den letzten fünf Heimspielen wurden nur zwei gewonnen und zuletzt zwei Mal in Serie gar nicht.

Stiefler und Aigboje fehlen Haching

„Es wird mal wieder Zeit, zu Hause ein Spiel zu gewinnen.“ Der laut Bender „sehr reife und gute Auftritt“ zuletzt im Oberbayern-Derby dient dabei als Vorbild. „Jede Woche so eine Leistung wie in Burghausen zu bringen, muss unser Maßstab sein.“

Für das Heimspiel muss der ehemalige deutsche Nationalspieler seine Startelf etwas umstellen. Manuel Stiefler fehlt gelbgesperrt und auch Jorden Aigboje steht nicht zur Verfügung. Der vom FC Bayern II zurückgeholte Gibson Nana Adu steht erst für die Zeit nach der Winterpause zur Verfügung.

Soziale Aktionen geplant

Für die Zuschauer ist im Rahmen des Rückrundenauftakts zudem ein Knochenmarkspenden-Aktionstag geplant. Hier wird auf eine geplante Typisierungsaktion der Feuerwehr Hohenbrunn am 23. November hingewiesen.

Rund um das Spiel gibt es diverse Aktionen wie Informationsstände, Spendensammlungen und der Verkauf von Fonsi-Überraschungstüten an drei Kiosk-Verkaufsstellen. In der DKMS sind mehr als 13 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert, bis heute hat die Organisation mehr als 130 000 Stammzellspenden vermittelt.