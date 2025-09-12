Haching gegen Aubstadt LIVE: Bleiben die Vorstädter ungeschlagen?

Am achten Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt die SpVgg Unterhaching den TSV Aubstadt. Im Topspiel muss Haching-Trainer Bender auf seinen Stammtorwart verzichten.

8. Spieltag in der Regionalliga Bayern: SpVgg Unterhaching gegen den TSV Aubstadt

Tabelle: Haching mit 19 Punkten ungeschlagener Tabellenführer, Aubstadt mit 14 Punkten auf Platz drei

Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten live aus dem Hachinger Sportpark.

Unterhaching – Am Freitagabend empfängt die SpVgg Unterhaching im heimischen Sportpark den TSV Aubstadt. Es ist das Duell des Spitzenreiters gegen den Drittplatzierten. Damit ist die Begegnung ein klassisches Spitzenspiel. Unterhaching hat bislang eine nahezu perfekte Saison hingelegt: Sechs Siege aus sieben Spielen, dazu ungeschlagener Tabellenführer. Zuletzt setzte die Mannschaft von Trainer Sven Bender mit einem 3:0 gegen die U23 des 1. FC Nürnberg ein Ausrufezeichen. Besonders Simon Skarlatidis mit einem Doppelpack und Cornelius Pfeiffer drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Beim Remis beim VfB Eichstätt gab es den ersten Punktverlust der Saison für die Vorstädter.

Doch auch der TSV Aubstadt reist mit Selbstvertrauen an. Am vergangenen Wochenende gelang den Unterfranken ein 2:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg, ein Prestige-Erfolg, der Mut macht. Die Mannschaft von Trainer Claudiu Bozesan hat sich zu in der Spitzengruppe der Regionalliga Bayern festgesetzt.

17-Jähriger Kohler vor Startelf-Debüt bei der SpVgg Unterhaching

Ein Blick in die Statistik spricht für die Gastgeber. Viermal trafen beide Teams bislang aufeinander, zwei Partien gewann Unterhaching, zweimal gab es ein Unentschieden. Aubstadt wartet also noch auf den ersten Sieg gegen die Hachinger – und ausgerechnet im Stadion des Tabellenführers dürfte dieses Unterfangen zu einer besonderen Herausforderung werden.

Die Hachinger müssen dabei auf ihren Stammtorhüter Erion Avdija verzichten. Im Spiel gegen den VfB Eichstätt wurde der 20-Jährige des Feldes verwiesen. Ihn wird voraussichtlich Ersatzkeeper Jose Kohler ersetzen. Der 17-Jährige feierte in Eichstätt nach Avdijas Platzverweis sein Regionalliga-Debüt. Hält er gegen Aubstadt seinen Kasten sauber? Wir berichten live aus dem Sportpark! (ng)