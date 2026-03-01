Haching festigt zweiten Platz

Die SpVgg Unterhaching kommt in Aubstadt zwar über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus. Nach einem Patzer der Konkurrenz bleibt Haching aber Tabellenzweiter und hat einen Punkt Vorsprung auf den Dritten Würzburg.

Die Verantwortlichen der SpVgg Unterhaching um Cheftrainer Sven Bender hatten sich für die Partie beim TSV Aubstadt viel vorgenommen für das zweite Spiel nach dem schwachen Auftritt beim 0:1 zum Jahresauftakt beim FC Bayern II. Am Ende sprang in der Partie beim Siebten der Regionalliga Bayern mit einem 1:1 (0:1) zumindest ein Teilerfolg für die SpVgg heraus. „Ich denke, dass wir ein gutes Auswärtsspiel auf einem schwer bespielbaren Platz ein gemacht haben“, meinte Bender. Den wesentlich besseren Start in der Partie in Unterfranken erwischte dabei die Heimelf auf dem holprigen Geläuf. Der nach überstandener Knieverletzung wieder ins Hachinger Tor zurückgekehrte Stammtorwart Erion Avdija musste zunächst gegen Tim Hüttl klären (14.). Auf der Gegenseite fanden auch die Schüsse der Hachinger Christopher Negele (15.) und Richard Meier (16.) beide Male ihren Meister im glänzend parierenden Aubstädter Torwart Vladyslav Vertiei. Auf der Gegenseite sorgte Egor Zelenskiy nach einem Pass in die Tiefe zum 1:0 für die Unterfranken (30.) und somit auch für einen Weckruf bei den Gästen.

Die nun besser werdenden Hachinger hatten bei ihren Bemühungen auf den Ausgleichstreffer zunächst etwas Pech. Den Elfmeter von SpVgg-Innenverteidiger Alexander Winkler nach einem vorausgegangenen Foulspiel an Manuel Stiefler im Aubstädter Strafraum hielt der Schlussmann der Grabfelder fest (37.). Und die erstmals von Beginn an spielende Bayern-Leihgabe Richard Meier traf den Pfosten (44.).

In der zweiten Hälfte hatten dann wiederum die Gäste Glück, dass die Hausherren nicht die Vorentscheidung erzielten. Einen dicken Schnitzer von Hachings Außenverteidiger Andy Breuer konnte Avdija mit einem gewonnenen Duell gegen den anrennenden Aubstädter Angreifer Severo Sturm gerade noch ausbügeln (53.). In Folge kam allerdings nicht mehr viel von den Hausherren und Benders Team rannte indes auf den Ausgleich an. Mit Erfolg: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf schaltete Tim Hannemann am schnellsten und erzielte mit einem Schuss in die lange Ecke das 1:1 (62.) und feierte seine Torpremiere in der Regionalliga Bayern. Mehr zu bejubeln gab es für die Hachinger allerdings nicht mehr, mangels weiterer Großchancen blieb es bei der Punkteteilung. Dank des gleichzeitigen Patzers von Verfolger Würzburg, der beim Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II mit 0:1 verlor, konnte die SpVgg den Vorsprung auf die vor dem Spieltag punktgleichen Kickers zumindest auf einen Zähler ausbauen.