Haching erklärt überraschenden Bender-Rücktritt „Blicke auf viele besondere Momente zurück“ von Michel Guddat · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

Sven Bender ist als Trainer der SpVgg Unterhaching zurückgetreten. – Foto: Sven Leifer/FuPa

Unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Zukunft besiegeln das Ende der Zusammenarbeit – Sven Bender verabschiedet sich von Haching.

Nun ist es offiziell: Cheftrainer Sven Bender und die SpVgg Unterhaching gehen künftig getrennte Wege. Das gab der Klub in einer Pressemitteilung bekannt. Auslöser der Trennung waren offenbar unüberbrückbare Differenzen in der Frage, wohin die sportliche Reise für die Hachinger gehen soll. Sven Bender verlässt SpVgg Unterhaching: „Bin dem Verein sehr dankbar“ Nach einem klärenden Gespräch zwischen Bender und Vereinspräsident Manfred Schwabl wurde deutlich, dass die Vorstellungen beider Seiten über die künftige Ausrichtung des Vereins zu weit auseinanderliegen. Einvernehmlich entschied man sich daraufhin, die seit zwei Jahren bestehende Zusammenarbeit zu beenden.

Schwabl zeigte sich sichtlich bewegt von der Entscheidung und ließ keinen Zweifel daran, wie hoch er die Arbeit seines scheidenden Trainers einschätzt: „Sven hat in Haching einen hervorragenden Job gemacht und unsere Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Phase bis auf den dritten Tabellenplatz der Regionalliga geführt.“ Insbesondere hob der Präsident die Haltung Benders in schwierigen Zeiten hervor: „Besonders beeindruckt hat uns seine Bereitschaft, den Hachinger Weg mit voller Überzeugung mitzugehen – obwohl die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles andere als einfach waren.“ Gleichzeitig räumte Schwabl ein, dass Zeitpunkt und Abruptheit der Entscheidung den Verein kalt erwischt haben: „Natürlich hat uns die Entscheidung und die Kurzfristigkeit überrascht.“