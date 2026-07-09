Haching erklärt überraschenden Bender-Rücktritt

Unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Zukunft besiegeln das Ende der Zusammenarbeit – Sven Bender verabschiedet sich von Haching.
Nun ist es offiziell: Cheftrainer Sven Bender und die SpVgg Unterhaching gehen künftig getrennte Wege. Das gab der Klub in einer Pressemitteilung bekannt. Auslöser der Trennung waren offenbar unüberbrückbare Differenzen in der Frage, wohin die sportliche Reise für die Hachinger gehen soll.
Nach einem klärenden Gespräch zwischen Bender und Vereinspräsident Manfred Schwabl wurde deutlich, dass die Vorstellungen beider Seiten über die künftige Ausrichtung des Vereins zu weit auseinanderliegen. Einvernehmlich entschied man sich daraufhin, die seit zwei Jahren bestehende Zusammenarbeit zu beenden.
Schwabl zeigte sich sichtlich bewegt von der Entscheidung und ließ keinen Zweifel daran, wie hoch er die Arbeit seines scheidenden Trainers einschätzt: „Sven hat in Haching einen hervorragenden Job gemacht und unsere Mannschaft in der vergangenen Saison in einer schwierigen Phase bis auf den dritten Tabellenplatz der Regionalliga geführt.“
Insbesondere hob der Präsident die Haltung Benders in schwierigen Zeiten hervor: „Besonders beeindruckt hat uns seine Bereitschaft, den Hachinger Weg mit voller Überzeugung mitzugehen – obwohl die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen alles andere als einfach waren.“ Gleichzeitig räumte Schwabl ein, dass Zeitpunkt und Abruptheit der Entscheidung den Verein kalt erwischt haben: „Natürlich hat uns die Entscheidung und die Kurzfristigkeit überrascht.“
Auch der 35-jährige Ex-Nationalspieler, der nach seiner aktiven Karriere bei Bayer Leverkusen den Schritt ins Trainergeschäft gewagt hatte, verabschiedete sich mit respektvollen Worten. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in Haching den nächsten Schritt in meiner Entwicklung als Trainer zu gehen. Ich blicke auf viele besondere Momente zurück, die mir in guter Erinnerung bleiben werden“, erklärte Bender.
Im Schlepptau des Cheftrainers verlässt auch Co-Trainer Thomas Kasparetti den Verein. Ob Marc Endres ebenfalls aus dem Trainerteam ausscheidet oder beim Klub bleibt, ist derzeit noch ungeklärt.
Unterhaching steht nun unter Zeitdruck. Die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison rückt näher, und ein vakanter Cheftrainerposten ist alles andere als ein komfortabler Zustand. Schwabl kündigte an, „schnellstmöglich eine passende Lösung für diese Position zu finden.“
Für Sven Bender hingegen dürfte das letzte Kapitel als Trainer noch lange nicht geschrieben sein. Schwabl selbst zeigte sich zuversichtlich: „Ich bin überzeugt, dass er seinen Weg im deutschen Profifußball erfolgreich fortsetzen wird.“