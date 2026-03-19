Haching empfängt Eichstätt als Tabellenführer: "Noch Luft nach oben"

So jubelt ein Tabellenführer: Aus Hachinger Sicht kann es so gerne weitergehen. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching steht an der Tabellenspitze. Trainer Sven Bender warnt vor zu viel Euphorie vor dem Heimspiel am Freitag.

Insbesondere die Abwehrleistung des Ligakrösus mit zuletzt drei Siegen ohne Gegentore lässt aufhorchen. Allerdings war auf der anderen Seite eine etwas dünne Chancenverwertung wie gegen Augsburg auch immer wieder ein Thema im Hachinger Team. Die Frage, ob die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender mit dieser Form den Platz bis zum Ende verteidigen und sich somit für die Relegationsspiele zur 3. Liga qualifizieren kann, steht im Raum. „Ich bin zwiegespalten und es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben“, sagt Hachings Abwehr-Routinier Manuel Stiefler.

Die SpVgg Unterhaching ist seit dem Heimsieg am Dienstagabend gegen den FC Augsburg II (wir berichteten) zurück an der Tabellenspitze und möchte diesen Platz an der Sonne auch nach dem Heimspiel an diesem Freitag (19 Uhr) gegen den VfB Eichstätt weiterhin behalten.

Insgesamt erkennt der 37-Jährige derzeit einen guten Teamgeist. „Wenn wir wieder richtig in den Flow kommen und Spiele gewinnen, dann kommt das Selbstverständnis“, sagt Stiefler, der einst vor knapp drei Jahren beim jüngsten Hachinger Aufstieg nach der erfolgreichen Relegation gegen Cottbus dabei war. Auf Platz eins auszuruhen, zählt für Bender derweil nicht. „Ich kann mit Spitzenreiter nicht viel anfangen. Die Saison ist noch sehr lange“, so der Ex-Profi.

Hachings kommender Gegner hat zuletzt zwei Jahre in der Bayernliga Nord verbracht und der Regionalliga-Vizemeister von 2019 ist als Meister wieder zurückgekehrt. In der laufenden Saison spielt die Mannschaft von Trainer Dominik Haußner, der seit der Winterpause neu an Bord ist, wie bereits in ihren ersten drei Regionalligaspielzeiten ab 2017 eine gute Rolle.

Bereits im Hinspiel bekamen die Hachinger die Stärke des Gegners zu spüren, im vergangenen September kamen die Hachinger in Eichstätt nicht über ein 1:1 hinaus. Und vor vier Jahren kassierte die SpVgg gegen den VfB damals eine bittere 1:4-Heimpleite. (rmf)