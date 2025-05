Haching droht Landesliga - Gebenbach will dennoch "höllisch aufpassen"

Nach den Profis droht auch der Reserve der SpVgg Unterhaching der Abstieg: In Neuried kassierten die Haching-Youngsters gegen Gebenbach eine unglückliche 0:2-Niederlage und müssen nun um den Klassenerhalt in der Bayernliga bangen.

Die Partie begann mit einer Verzögerung von über 40 Minuten, da die Gäste mit einer deutlichen Verspätung anreisten. Statt zweieinhalb verbrachte die DJK über vier Stunden im Bus und hatte Glück, dass es nicht direkt im eigenen Kasten klingelte. Den ersten Warnschuss setzte David Leitl (1.), bei der darauffolgenden Ecke verpasste Haching-Kapitän Tizian Zimmermann nur um Zentimeter die frühe Führung, als er den Ball relativ freistehend über das Tor köpfte. Ärgerlich aus Hachinger Sicht: Der umtriebige Leitl fiel in der elften Minute nach klarem Kontakt im Strafraum, doch die Pfeife von Holger Hofmann blieb stumm. „Da hätte es Elfmeter geben können“, gestand auch Gebenbachs sportlicher Leiter Erdal Izmire gegenüber FuPa Oberpfalz .

Es folgte der erste Knackpunkt der Partie: Bei einem Steckpass auf DJK-Kapitän Timo Kohler stürmte Lars Martini aus dem Kasten und legte Gebenbachs Zehner ungestühm im Strafraum. Den fälligen Strafraum verwandelte Fabian Vogl eiskalt (19.). „Das hat die Sache nicht leichter gemacht für unsere jungen Burschen“, kommentierte Marc Endres die Szene. „Da hat man gemerkt, das spielt dem Gegner in die Karten. Sie wurden dann wacher, lauter und energischer. Das war der Bruch unseres Momentums.“ Trotzdem wäre Haching durch Simon Dorfner beinahe der Ausgleich gelungen. Der Hachinger Stürmer traf nach starker Einzelaktion aber nur den Pfosten (29.).

SpVgg Unterhaching dominiert zweite Hälfte der Relegation, belohnt sich aber nicht

Besser machten es die Oberpfälzer: Eine Freistoßflanke aus dem linken Halbfeld erreichte Torschütze Vogl, dessen Kopfball Johannes Golla unhaltbar zum 2:0 einköpfte (35.). Der erste Hachinger Ansturm war damit – bis auf einen Schuss von Leitl ans Außennetz – vorerst gebrochen.

Zur Pause reagierte Endres und brachte mit Nino Hodzic, Tim Hannemann und Philipp Zimmerer drei neue Spieler und das zahlte sich aus: In der zweiten Hälfte hatte Haching deutlich mehr von der Partie, aber Hannemanns und Tim Erlmanns Schuss parierte Moritz Plößl. Die beste Gelegenheit zum Anschlusstreffer vergab Nicolas Böhnke, als er im Strafraum relativ freistehend drüber schoss (59.). In den Schlussminuten dominierte Haching zwar das Spiel, kam aber nicht mehr zu gefährlichen Torabschlüssen, weil Gebenbach diszipliniert verteidigte und die Hachinger gefährliche Hereingaben verpassten.

Haching-Trainer Endres erwartet „Abnutzungskampf“ im Rückspiel der Bayernliga-Relegation

„Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, mit der zweiten nicht so ganz“, erklärte DJK-Trainer Markus Kipry im Anschluss. „Ein 2:0 ist ein gefährliches Ergebnis, wir müssen höllisch aufpassen.“ Ähnlich blickte auch Hachings Trainer Endres auf das Rückspiel am Samstag: „Es ist alles offen. Es ist nicht so, dass der Gegner deutlich besser war, aber wir müssen uns strecken und deutlich sauberer Fußball spielen. Das wird ein Abnutzungskampf.“ (btfm)

Die Stimmen der Trainer zur Bayernliga-Relegation:

