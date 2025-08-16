Haching-Coach Bender prophezeit „fantastische Saison“ – FCB-Stürmer Heinz sieht „lehrreiches Spiel“

Top-Spiel und Derby in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching besiegt den FC Bayern II und bleibt weiter ungeschlagen. Die Stimmen zum Spiel.
Unterhaching – Es waren gerade einmal 33 Sekunden gespielt, als der uhlsport Park in Unterhaching zum ersten Mal bebte. Fehler im Aufbau, Ballverlust und schon zappelte der Ball im Netz. Ein Traumstart für die SpVgg Unterhaching, die im 100-Jahre-Jubiläumstrikot auflief. Und nach 90 Minuten dem FC Bayern II die erste Saisonniederlage zufügten.
Die Chancenverwertung gab am Ende des Derbys den Ausschlag. Während die Hachinger, in Person des Doppelpackers Jorden Aigboje, eiskalt zuschlugen, versemmelten die Amateure des Rekordmeisters gerade in der Schlussphase zahlreiche Chancen. So bleibt die Elf von Sven Bender weiter ungeschlagen und setzt sich an die Spitze der Regionalliga Bayern. Die Stimmen zum Top-Spiel.
Sven Bender, Trainer der SpVgg Unterhaching: »Zunächst einmal Gratulation an die gegnerische Mannschaft. Einige der Jungs habe ich schon länger begleitet, und ich glaube, die Mannschaft hat eine fantastische Saison vor sich. Dafür wünsche ich ihnen alles Gute. Uns hat heute sicherlich das frühe Tor extrem geholfen, gerade bei der Atmosphäre. Mit der Führung fühlt sich vieles leichter an. In der ersten Halbzeit waren wir manchmal etwas verhalten, sind dann aber aktiver geworden, vor allem gegen den Ball, und konnten nach Ballgewinnen gut umschalten. In der Halbzeit habe ich angesprochen, dass wir stabil stehen und weiter konsequent bleiben müssen, was uns in der zweiten Hälfte nicht immer gelungen ist. Vielleicht war heute in manchen Situationen bei Chris (Anm.d.Red. Christopher Negele) ein bisschen der Wurm drin, aber wichtig ist, dass er seine Arbeit macht und sich nicht hat hängen lassen. Natürlich hätten wir das Ergebnis noch höher schrauben können, das muss man auch klar sagen. In der Schlussphase hat man die Qualität der Bayern gemerkt. Avdija musste noch ein, zweimal den Ball stark parieren. Am Ende freue ich mich über die drei Punkte. Insgesamt war der Sieg über die gesamte Spielzeit gesehen verdient, auch wenn wir es verpasst haben, unser Spiel über die vollen 90 Minuten durchzuziehen. Ich bin stolz auf die Mannschaft und glücklich, dass sie sich immer besser einspielt.«
Jorden Aigboje, Doppeltorschütze für die SpVgg Unterhaching: »Das war ein richtig geiles Spiel. Natürlich freue ich mich über die zwei Tore und über die Leistung des gesamten Teams – ohne die Mannschaft wären die Treffer gar nicht möglich gewesen. Wir waren von der ersten Sekunde an hellwach und haben genau das umgesetzt, was der Trainer gefordert hat: schnell zu spielen. Das sollte auch unsere DNA für diese Saison sein, denn damit kommt der Gegner oft nicht klar. Und klar, man hat heute auch an der Stimmung gemerkt, dass es ein besonderes Spiel ist – das neue Trikot sieht super aus, jeder im Stadion hat das heute gespürt, alle waren gut gelaunt. Das war sicherlich ein Grund, warum wir am Ende gewonnen haben.«
Holger Seitz, Trainer des FC Bayern II: »Ich denke, dass Haching heute verdient gewonnen hat. Wenn man nach nicht einmal einer Minute so ein Gegentor kassiert – auch wenn da eine Fehlentscheidung im Spielaufbau vorausgeht – dann tut das einer jungen Mannschaft natürlich besonders weh. Im Vergleich zu uns haben die Hachinger solche Situationen eiskalt ausgenutzt. Das Spiel war sehr dynamisch, ein echtes Derby, bei dem alle voll auf Sendung waren, und so stand es schnell und völlig zurecht 0:1. Auch das 0:2 müssen wir uns selbst ankreiden, da wir den Ball in dieser Situation viel zu leicht hergegeben haben. Die Hachinger haben das ihrerseits dann auch clever ausgespielt, und wir hatten in der Defensive zu wenig Zugriff. Zur Pause war klar: Wenn wir es schaffen, den Anschlusstreffer zu erzielen, kann das Spiel nochmal einen anderen Charakter bekommen. Deshalb bin ich mit der Reaktion der Jungs in der zweiten Halbzeit, was Mentalität und Bereitschaft betrifft, sehr zufrieden. Wir haben es geschafft, uns Torchancen zu erspielen, aber wie schon gesagt, waren wir heute einfach nicht in der Lage, den Ball im Tor unterzubringen. Der Sieg für Haching geht somit in Ordnung, und für uns gibt es jede Menge zu analysieren.«
Anton Heinz, Stürmer des FC Bayern II: »Am Ende haben wir aus meiner Sicht verdient verloren, auch wenn wir zum Schluss noch zwei Aktionen hatten, die auf der Linie geklärt wurden. Hätten wir da getroffen, wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden. Haching ist, wie erwartet, eine echte Männermannschaft, da haben wir nicht konsequent genug dagegengehalten und waren oft einen Schritt zu spät. Aus dieser Partie können wir aber viel lernen. Bei den Gegentoren waren wir einfach zu schläfrig, wie das erste Tor genau entstanden ist, kann ich selbst gar nicht sagen. Insgesamt war es ein sehr lehrreiches Spiel. Die letzten zehn Minuten fand ich von uns gut, aber da hat Haching auch nicht mehr alles nach vorne geworfen und uns mehr den Ball überlassen. Unsere Chancen haben wir leider nicht genutzt, anders als in den letzten Spielen, wo wir deutlich effektiver waren. Heute war das nicht der Fall.«