Haching-Coach Bender prophezeit „fantastische Saison“ – FCB-Stürmer Heinz sieht „lehrreiches Spiel“

Sven Bender traut dem FC Bayern II, um Stürmer Anton Heinz, in dieser Saison viel zu. – Foto: Lackovic/sportworld/Imago

Top-Spiel und Derby in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching besiegt den FC Bayern II und bleibt weiter ungeschlagen. Die Stimmen zum Spiel.

Die Chancenverwertung gab am Ende des Derbys den Ausschlag. Während die Hachinger, in Person des Doppelpackers Jorden Aigboje, eiskalt zuschlugen, versemmelten die Amateure des Rekordmeisters gerade in der Schlussphase zahlreiche Chancen. So bleibt die Elf von Sven Bender weiter ungeschlagen und setzt sich an die Spitze der Regionalliga Bayern. Die Stimmen zum Top-Spiel. Sven Bender ist „stolz und glücklich“ – Doppelpacker Aigboje freut sich über „richtig geiles Spiel“

Sven Bender, Trainer der SpVgg Unterhaching: »Zunächst einmal Gratulation an die gegnerische Mannschaft. Einige der Jungs habe ich schon länger begleitet, und ich glaube, die Mannschaft hat eine fantastische Saison vor sich. Dafür wünsche ich ihnen alles Gute. Uns hat heute sicherlich das frühe Tor extrem geholfen, gerade bei der Atmosphäre. Mit der Führung fühlt sich vieles leichter an. In der ersten Halbzeit waren wir manchmal etwas verhalten, sind dann aber aktiver geworden, vor allem gegen den Ball, und konnten nach Ballgewinnen gut umschalten. In der Halbzeit habe ich angesprochen, dass wir stabil stehen und weiter konsequent bleiben müssen, was uns in der zweiten Hälfte nicht immer gelungen ist. Vielleicht war heute in manchen Situationen bei Chris (Anm.d.Red. Christopher Negele) ein bisschen der Wurm drin, aber wichtig ist, dass er seine Arbeit macht und sich nicht hat hängen lassen. Natürlich hätten wir das Ergebnis noch höher schrauben können, das muss man auch klar sagen. In der Schlussphase hat man die Qualität der Bayern gemerkt. Avdija musste noch ein, zweimal den Ball stark parieren. Am Ende freue ich mich über die drei Punkte. Insgesamt war der Sieg über die gesamte Spielzeit gesehen verdient, auch wenn wir es verpasst haben, unser Spiel über die vollen 90 Minuten durchzuziehen. Ich bin stolz auf die Mannschaft und glücklich, dass sie sich immer besser einspielt.« Jorden Aigboje, Doppeltorschütze für die SpVgg Unterhaching: »Das war ein richtig geiles Spiel. Natürlich freue ich mich über die zwei Tore und über die Leistung des gesamten Teams – ohne die Mannschaft wären die Treffer gar nicht möglich gewesen. Wir waren von der ersten Sekunde an hellwach und haben genau das umgesetzt, was der Trainer gefordert hat: schnell zu spielen. Das sollte auch unsere DNA für diese Saison sein, denn damit kommt der Gegner oft nicht klar. Und klar, man hat heute auch an der Stimmung gemerkt, dass es ein besonderes Spiel ist – das neue Trikot sieht super aus, jeder im Stadion hat das heute gespürt, alle waren gut gelaunt. Das war sicherlich ein Grund, warum wir am Ende gewonnen haben.«

Unterschiedliche Gefühlswelten nach dem Regionalliga-Kracher: Jorden Aigboje freut sich über seinen Doppelpack, während Holger Seitz mit dem FC Bayern II einen ersten Dämpfer verkraften muss. – Foto: sportworld/Imago